В 2021 году в жизни «Нивы» произошло несколько событий: вспоминаем, каких
И ничего, что пишется оно сегодня иностранными буквами (Lada Niva Travel), главное, что автомобиль вновь на основной площадке тольяттинского автогиганта, там же, где рождается близкий родственник - Lada Niva Legend, он же наследник классической «Нивы».
Chevrolet Niva, как все мы помним, собирался там же, в Тольятти, только на другом предприятии – СП «GM-АвтоВАЗ», аж с 2002 года. Подчеркнем, без особых технических и дизайнерских изменений. За такой гигантский срок автомобиль явно устарел и, скажем так, приелся потребителям. Не случайно к осени 2019 года СП столкнулось с падением спроса и, как следствие, затовариванием складов готовой продукции.
«Запад» нам поможет?
Это случилось аккурат накануне сделки, когда в декабре того же года «АвтоВАЗ» выкупил долю General Motors и стал единоличным владельцем всего того, что работало на выпуск Chevrolet Niva. Одним поглощением дело не закончилось. 15 апреля 2020 года СП «GM-АвтоВАЗ» было переименовано в «Лада Запад Тольятти», где слово «Запад» указывало на географическое положение СП относительно головного производства «АвтоВАЗа».
Уже тогда было понятно: как устаревший завод не назови, дни его все равно сочтены. Так и случилось. В июле минувшего года сборочное предприятие «Лада Запад Тольятти» выпустило последние «Шеви Нива»/Lada Niva Travel, поставив в истории СП жирную точку. Завод законсервировали, а его сотрудникам (1100 чел., работавшим в одну-единственную смену) предложили на выбор несколько сценариев дальнейшей судьбы.
Предприятие «Лада Запад Тольятти», понятное дело, законсервировали, и в настоящее время оно простаивает – примерно так же, как в свое время случилось с заводом GM в Шушарах после остановки в 2015-м сборочного производства Chevrolet Cruze/Opel Astra. Есть, якобы, информация о том, что законсервированные линии «Лада Запад Тольятти» будут ждать перевода сборки моделей Renault из московского «Автофрамоса». Но экс-работники СП «GM-АвтоВАЗ» в это не сильно верят, уж больно несовременным выглядит их родное предприятие.
Все по-старому, только в новых варежках
В прошлом году внедорожник не просто получил новое имя (Lada Niva Travel), но и подвергся долгожданному рестайлингу кузова, который коснулся, прежде всего, передка. Да, кто-то заметил сходство «лица» с Toyota RAV4, но и такому решению стоило бы порадоваться, ибо макияжем «Нивы» не занимались продолжительное время.
Проверенный временем 4-цилиндровый 1,7-литровый двигатель с распределенным впрыском вписывается в рамки требований экостандарта «Евро-4» и способен выдавать пик мощности при 5000 об/мин (127,4 Нм крутящего момента при 4000 об/мин). На «низах» движок чувствует себя неуверенно, поэтому если надо ехать по возможности быстро, следует держать стрелку тахометра в верхней части полукруга. 5-ступенчатая «механика» позволяет разгонять машину до 140 км/ч и чуть больше, затрачивая порядка 19 секунд на стартовый рывок до «сотни». Вне города можно уложиться в 8,8-9,5 литра расхода топлива, но в черте мегаполиса движок будет прожорливее (до 14 литров).
Согласно только что опубликованным данным, за неполный прошлый год (продажи стартовали лишь в феврале 2021-го) по стране разошлось 25 415 Lada Niva Travel. Это практически ноздря в ноздрю с ближайшим родственником Lada Niva Legend (25 827 ед.).
Вся надежда на 2024-й
Судьбой грядущего автомобиля занимается команда во главе с новым главным дизайнером «АвтоВАЗа» Жан-Филиппом Саларом, до того 5 лет возглавлявшим подразделение Groupe Renault в Восточной Европе (Бухарест, Румыния) и отвечавшим за внешность модельного ряда Dacia в их нынешнем виде — Duster, Sandero, Logan, а также Renault Arkana для России.
Ровно год назад, в январе 2021-го, Группа Renault анонсировала новую глобальную стратегию под названием Renaulution и одновременно обнародовала тизер нового поколения внедорожника Lada Niva. Автомобиль получит 2 версии – с компактной и удлиненной колесной базой и будет базироваться на платформе CMF-B, на которой построены актуальные Logan и Sandero. Из этого можно сделать вывод, что грядущая «Нива» будет по-прежнему компактной (B-класс).
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