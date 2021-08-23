В 2022 году «Буханка» получит новую полезную опцию (но это не точно)
В оригинальной инструкции к классическим коммерческим автомобилям УАЗ 110KM.RU ничего похожего не нашел, но мы надеемся, что в каждой шутке есть доля правды, и в 2022 году ситуация все-таки изменится. На потолке смонтируют три светодиодных светильника импортного производства, которые практически не расходуют заряд аккумулятора. А для большей экономии каждый модуль снабдят выключателем.
Напомним, весной 2021 года стало известно о создании на базе «Буханки» кемпера «Байкал». Помимо освещения салона, кухонного уголка, дивана-кровати, санузла, фургон впервые за 56 лет обрел блок климат-контроля. Правда, дом на колесах ориентирован, в первую очередь, на зарубежных клиентов.
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