В 2022 году Geely предложит два новых кроссовера: имя одного из них точно не известно
У «интригана», позиционирующегося как «среднеразмерный SUV», пока есть только рабочее название - KX11. Зато заявлено, что он станет новым флагманом в модельной линейке Geely и порадует поклонников марки во втором полугодии 2022-го.
«В основе автомобиля лежит архитектура CMA, спроектированная совместно специалистами Geely и Volvo. Плюс широкий спектр опций и систем безопасности, представленный самыми передовыми инновационными технологиями», - так гласит фирменный пресс-релиз.
Напомним, что Geely Atlas Pro продается в России с сентября текущего года. Он доступен в 3 вариантах исполнения, оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором, разработанным вместе с коллегами из Volvo.
На полноприводных версиях силовая установка обеспечивает тихий пуск и плавное ускорение, минимизирует вибрации и компенсирует эффект «турбоямы» благодаря системе «мягкого гибрида», состоящей из стартер-генератора, конвертера и 48-вольтовой батареи. Двигатель сопряжен с 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с 2 сцеплениями.
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