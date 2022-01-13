В 2022 году Volvo выпустит климатически нейтральный автомобиль. Что это такое?
Такое решение вписывается в рамки представленной недавно стратегии Volvo Cars стать климатически нейтральной к 2040 году. Расположение шведской компании в Генте, где с 2020 года производятся электромобили Volvo, играет в этом новаторскую роль. Вот почему завод Volvo Car Gent в этом году продолжает уделять особое внимание производству энергии посредством солнечных панелей и ветряных турбин, а также постепенному переходу на использование биометана вместо природного метана.
На севере Бельгии Volvo производит модели V60, XC40 и C40, включая две полностью электрические версии XC40 Recharge и C40 Recharge. В 2021 году в общей сложности с конвейера сошло 183 238 автомобилей - это меньше, чем в последние годы. Продолжающийся глобальный дефицит полупроводников вынудил завод в Генте остановить производство примерно на 40 дней.
Представитель Volco Cars заявил, что, начиная с 2030 года, шведская компания планирует выводить на рынок только электромобили. В этом году бельгийский завод значительно увеличит производство таких машин – называется цифра 135 000 ед.
Для достижения этого показателя уже внесены серьезные коррективы в распорядок работы предприятия – они касаются, прежде всего, цеха сварки и завода аккумуляторных батарей. «Чтобы сохранить баланс производства, а также оптимально и эффективно адаптировать объемы к рыночному спросу, в конце 2022 года будет произведена регулировка скорости конвейерной линии», - говорится в официальном заявлении Volvo Car Gent.
Кроме того, планируется произвести дополнительный набор персонала – работу могут получить до 500 новых сотрудников. В настоящее время на заводе Volvo Cars в Генте трудоустроено более 6 500 человек. Всего же под флагами Volvo Cars по всему миру работает около 40 000 человек.
Гент является первой площадкой в глобальной производственной сети Volvo, на которой началось производство полностью электрических автомобилей, компания также планирует увеличить мощности по производству электромобилей и на других своих предприятиях по всему миру.
Год назад компания объявила, что будет собирать электродвигатели на своем заводе в Шёвде (Швеция) и планирует к середине десятилетия наладить собственное производство электродвигателей. С этой целью в ближайшие годы будет инвестировано 700 млн шведских крон. Кроме того, компания вкладывает значительные средства в собственное проектирование и разработку электрических двигателей для следующего поколения автомобилей Volvo.
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