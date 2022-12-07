В 2023 году в Петербурге введут поминутную оплату парковки
Также Смольный направил запрос в ГИБДД и попросил скорректировать ГОСТ Р 52289, чтобы, по возможности, увеличить количество парковочных мест на улицах в зоне платной парковки, если это не повлияет на безопасность дорожного движения.
С 1 ноября комитет по транспорту уже подготовил изменения в схемы организации дорожного движения по 13 адресам в Адмиралтейском районе: скорректировали дорожную разметку, переставили дорожные знаки, организовали дополнительные места для инвалидов. В ближайшее время в зоне платной парковки установят сотню дополнительных паркоматов и более тысячи информационных табличек.
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07.12.2022, 08:12
Такси Uber оштрафовали на 900 млн рублей за обман клиентов
Федеральный суд Австралии обязал сервис такси Uber выплатить штраф в размере 21 млн австралийских долларов (порядка 900 млн российских рублей) за систематические нарушения закона о правах потребителей и обман клиентов относительно стоимости предстоящей поездки.Читать далее
-
06.12.2022, 23:03
Взгляните, как новенькие ВMW X1 резвятся в снегу на тестах в Австрии (видео)
Компания BMW опубликовала видео с ходовых испытаний гибридных кроссоверов ВMW X1 и чистого электрокара BMW iX1, чтобы продемонстрировать возможности системы полного привода xDrive.Читать далее
-
06.12.2022, 16:16
Эксперты узнали, почему россияне продавали личные автомобили в 2022 году (причина грустная)
В 2022 году в России наблюдается снижение продаж как новых автомобилей, так и подержанных. Дефицит машин у дилеров вынуждает автовладельцев не спешить расстаться со своим «железным конем». Многим для продажи автомобиля требуется весомая причина.Читать далее
-
06.12.2022, 15:03
ТОП-5 самых популярных кроссоверов ноября 2022 года в России
Кроссоверы остаются самым востребованным сегментом на российском рынке, несмотря на санкции. Но санкции вносят серьезные коррективы в распределение мест в рейтинге бестселлеров. В пятерке лидеров ноября впервые сразу четыре китайские модели.Читать далее
-
06.12.2022, 14:03
Штрафы за отсутствие ОСАГО предлагают увеличить в 6 раз
Сейчас штраф за отсутствие действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей, в 20-дневный льготный период его можно оплатить с 50-процентной скидкой. При средней стоимости полиса 8 000 рублей многие считают, что выгоднее заплатить штраф. Депутаты решили исправить положение.Читать далее
-
06.12.2022, 12:29
Рабочие автозавода жалуются на клопов (компания пытается все замять)
С неожиданной проблемой столкнулись рабочие завода Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США. Клопы поселились в сидениях вилочных погрузчиков. Первые жалобы поступили еще в середине ноября, но победить напасть пока не удается.Читать далее
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