В 2023 году в Петербурге введут поминутную оплату парковки

Ранее мы писали Транспортная революция в Петербурге: въезд в центр города может стать платным В Санкт-Петербурге идет масштабная транспортная реформа. Она затрагивает как работу общественного транспорта ... Читать далее

Сейчас, оставляя автомобиль на полчаса, водитель вынужден заплатить за целый час. Аналогичное правило действует при продлении парковочной сессии. Петербургские власти решили оптимизировать тариф, что позволит водителям немного сэкономить. Поминутная оплата парковки со второго часа заработает в Петербурге с марта 2023 года, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту. Сейчас каждый час парковки обходится в 100 рублей.

Также Смольный направил запрос в ГИБДД и попросил скорректировать ГОСТ Р 52289, чтобы, по возможности, увеличить количество парковочных мест на улицах в зоне платной парковки, если это не повлияет на безопасность дорожного движения.

С 1 ноября комитет по транспорту уже подготовил изменения в схемы организации дорожного движения по 13 адресам в Адмиралтейском районе: скорректировали дорожную разметку, переставили дорожные знаки, организовали дополнительные места для инвалидов. В ближайшее время в зоне платной парковки установят сотню дополнительных паркоматов и более тысячи информационных табличек.

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