В 2023 году в России серьезно подорожает техосмотр: новые тарифы

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В российских регионах стоимость техосмотра составляет порядка 400 – 500 рублей. По мнению операторов, тарифы не пересматривались уже много лет и обозначенные суммы не позволяют окупить оборудование и другие расходы. В ФАС операторов услышали и предложили установить новый порядок. Каждый год с 1 июля чиновники будут собирать от операторов данные о расходах, а затем на их основе индексировать тариф. Если данные предоставят менее половины операторов, тариф проиндексируют на величину инфляции. Однако, в любом случае, тариф не может быть ниже минимальной границы, которую ФАС уже установила.

Для легковых автомобилей минимальный тариф техосмотра зафиксировали на уровне 913 рублей. Для мотоциклов – на уровне 321 рубля. Владельцы автобусов заплатят от 1,56 до 1,88 тыс. рублей, а грузовых автомобилей – от 0,9 до 1,96 тыс. рублей.

Фото: unsplash.com

«Коммерсантъ» приводит наглядный пример расчета стоимости ТО в 2023 году. С 1 января 2022 года в Алтайском крае новый тариф для легкового автомобиля составляет 552 рубля. Если до конца года краевые власти не получат расчеты операторов ТО, с учетом инфляции на уровне 12,4% (по прогнозу Минэкономики на текущий год), предельная стоимость техосмотра с 1 января 2023 года могла бы составить 620 рублей, но на самом деле будет 913 рублей, согласно минимуму, заложенному в методике. А если московский тариф в 720 рублей ни разу не корректировали на протяжении последних 10 лет, то с учетом 100-процентной инфляции, после Нового года он может подскочить сразу в два раза.

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