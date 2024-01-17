В 2024 году Петербург закупит порядка 900 единиц общественного транспорта
Вместе с тем, планы строительства новой станции метро «Кудрово» пока остаются туманными. Она должна расположиться в центре большого транспортного узла на пересечении Мурманского шоссе и КАД, рядом с ТРК «МЕГА Дыбенко». Ожидалось, что работы поставят в план закупок на ближайшие пару лет. Но в плане «Метростроя Северной столицы» на 2024 год проектирование оранжевой линии до станции «Кудрово» не значится.
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17.01.2024, 06:28
Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч
На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли продукты питания и необходимые товары. Лодки были дешевы, но медлительны. С появлением авиации сроки доставки сократились, зато серьезно возросла их стоимость. Планер Regent Craft решает и эту проблему.Читать далее
-
17.01.2024, 06:00
Назван самый распространенный в России автомобиль
Эксперты «Автостат Инфо» выяснили, что на 1 января 2024 года в России было зарегистрировано более 44 млн легковых автомобилей. За последние полгода численность автопарка выросла на 1%. Две трети отечественного автопарка занимают иномарки, но самый распространенный автомобиль – одна из моделей Lada.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 20:52
Журналисты выяснили, до какого минимума может дойти комплектация самой простой Lada Granta
В конце 2023 года в СМИ поползли слухи, что на АвтоВАЗе собрали несколько пробных седанов Lada Granta в очень упрощенной комплектации. В январе их сборка продолжилась. Журналисты выяснили, от чего пришлось отказаться.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
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