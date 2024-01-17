В 2024 году Петербург закупит порядка 900 единиц общественного транспорта

17.01.2024, 06:28

Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч

На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли продукты питания и необходимые товары. Лодки были дешевы, но медлительны. С появлением авиации сроки доставки сократились, зато серьезно возросла их стоимость. Планер Regent Craft решает и эту проблему.Читать далее