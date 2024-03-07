В 2024 году Петербург потратит на развитие общественного транспорта огромные деньги

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В 2024 году в бюджете Петербурга предусмотрено направить на развитие общественного транспорта порядка 300 млрд рублей, что составляет четверть бюджетных расходов. Глава комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» о масштабных планах Смольного по обновлению всех видов общественного транспорта. Работа идет в рамках федеральной программы, созданной по поручению президента Владимира Путина. Городу выделяют бюджетные кредиты, которые направляют на закупку новых трамваев, троллейбусов, электробусов и метровагонов.

При этом производство транспорта организовано на территории Петербурга. Например, в феврале 2024 года вице-губернатор Кирилл Поляков присутствовал на торжественной церемонии выпуска тысячного трамвая петербургского производства. Состав собрали на Невском заводе электрического транспорта. Всего же, по данным Полякова, «Горэлектротранс» получил 218 трамваев от «ПК Транспортные системы».

Фото: abn.agency

Уже подписан контракт на поставку 28 вологодских электробусов, они должны быть поставлены до июля этого года. Электробусы будут обслуживать в первую очередь Красногвардейский район, а также локации новой плотной жилой застройки. Парк для 400 машин строится на Ржевке. Электробусы будут заряжаться в ночное время, когда тариф на электроэнергию ниже. Тестовую эксплуатацию одного из электробусов, поставленных Петербургу КамАЗом на прошлой неделе, запустил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Новинка отличается экономичностью и простотой в эксплуатации. Параллельно обновляют парк классических автобусов. В 2024 году город получит 350 новых машин.

Фото: Baltphoto / Вероника Овсянникова

Помимо наземного транспорта реновация проходит и в подземке. По словам Валентина Енокаева, в настоящий момент в метрополитене задействовано около 2000 вагонов. На место устаревших составов придет 950 новых. Уже сейчас в подземке эксплуатируется 152 вагона «Балтиец», что составляет 15% от принятой программы обновления. Новые составы закупают у петербургских производителей.

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