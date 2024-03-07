В 2024 году Петербург потратит на развитие общественного транспорта огромные деньги
При этом производство транспорта организовано на территории Петербурга. Например, в феврале 2024 года вице-губернатор Кирилл Поляков присутствовал на торжественной церемонии выпуска тысячного трамвая петербургского производства. Состав собрали на Невском заводе электрического транспорта. Всего же, по данным Полякова, «Горэлектротранс» получил 218 трамваев от «ПК Транспортные системы».
Уже подписан контракт на поставку 28 вологодских электробусов, они должны быть поставлены до июля этого года. Электробусы будут обслуживать в первую очередь Красногвардейский район, а также локации новой плотной жилой застройки. Парк для 400 машин строится на Ржевке. Электробусы будут заряжаться в ночное время, когда тариф на электроэнергию ниже. Тестовую эксплуатацию одного из электробусов, поставленных Петербургу КамАЗом на прошлой неделе, запустил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Новинка отличается экономичностью и простотой в эксплуатации. Параллельно обновляют парк классических автобусов. В 2024 году город получит 350 новых машин.
Помимо наземного транспорта реновация проходит и в подземке. По словам Валентина Енокаева, в настоящий момент в метрополитене задействовано около 2000 вагонов. На место устаревших составов придет 950 новых. Уже сейчас в подземке эксплуатируется 152 вагона «Балтиец», что составляет 15% от принятой программы обновления. Новые составы закупают у петербургских производителей.
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Россияне стали реже покупать автомобили с большим пробегом
Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
-
07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
-
07.03.2024, 15:29
На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска
На 777-ом километре автодороги М7 «Волга» на посту ДПС у моста через Волгу инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Ford C-MAX и заметили в машине подозрительные цилиндры.Читать далее
-
07.03.2024, 14:42
Разрешение на строительство Витебской развязки ЗСД продлили на два года. Сроки сдачи сдвинут?
АО «Западный скоростной диаметр» с 2021 года реализует проект строительства Витебской развязки в рамках государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что объект сдадут до конца 2024 года. Сейчас разрешение на строительство продлили до конца 2026-го.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
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