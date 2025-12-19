Цены на авто снова удивят: кто окажется в выигрыше, а кто останется без машины?

19 декабря 2025, 12:09
В 2026 году новые автомобили в России могут подорожать на 10–15 процентов
В 2026 году автолюбителей ждет неприятный сюрприз. Эксперты предсказывают рост цен на новые машины. Причины повышения не так очевидны. Подробности - в нашем материале.
В ближайшем будущем российский авторынок столкнется с очередной волной удорожания новых автомобилей. По информации «Автостат», специалисты уверены: в 2026 году стоимость машин вырастет в среднем на 10–15 процентов. Однако этот рост не будет равномерным для всех сегментов и марок - многое зависит от происхождения автомобиля и особенностей его поставки.
В первую очередь, подорожание затронет импортные автомобили, особенно те, что поступают в Россию по параллельным каналам. Здесь возможен скачок цен вплоть до 50 процентов, если изменятся условия доставки или внешние регуляторные требования. Китайские бренды, которые в последние годы активно завоевывают рынок, также не останутся в стороне: их стоимость может увеличиться на 15–20 процентов. А вот отечественные машины, по прогнозам, подорожают умеренно - в пределах 5–10 процентов.
Причины такого сценария кроются не только в инфляции и колебаниях валютных курсов. Как отмечают эксперты, склады дилеров и импортеров практически опустели, а по ряду популярных моделей уже ощущается дефицит. Это вынуждает поставщиков сокращать программы скидок и поддержки, что напрямую отражается на конечной цене для покупателя. Кроме того, если в 2025 году рост цен был растянут во времени, то в 2026-м он может произойти быстрее из-за отсутствия запасов на складах.
Официальные дилеры, по мнению аналитиков, будут действовать осторожно. Никто не захочет первым резко поднять цены, чтобы не потерять клиентов. Особенно это касается брендов с локальной сборкой: они будут внимательно следить за конкурентами и корректировать прайс-листы постепенно. Тем не менее, избежать повышения не удастся - рынок диктует свои условия.
В то же время, многое зависит от внешних факторов. Если изменится стоимость логистики или государство введет новые пошлины, цены на импортные автомобили могут взлететь еще выше. В такой ситуации покупатели окажутся перед непростым выбором: либо переплачивать за желаемую модель, либо искать альтернативы среди отечественных или китайских машин.
