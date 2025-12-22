Страховые компании готовят повышение тарифов — что ждет водителей в ближайшие годы

В 2026 году ОСАГО станет дороже из-за роста цен на запчасти

В 2026 году стоимость ОСАГО может заметно измениться. Эксперты прогнозируют рост цен на полисы. Причина - увеличение стоимости автозапчастей. Как это отразится на автовладельцах, пока неясно. Подробности - в нашем материале.

Владельцам автомобилей стоит готовиться к тому, что в 2026 году стоимость полиса ОСАГО может ощутимо вырасти. По информации Autonews, страховщики уже сейчас прогнозируют повышение тарифов на обязательное страхование автогражданской ответственности. Причина кроется в увеличении цен на автозапчасти, которые используются для ремонта машин после аварий.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на недавней пресс-конференции отметил, что в течение 2026 года ожидается рост стоимости так называемой «корзины запчастей» по справочникам. Это приведет к увеличению расходов страховых компаний на выплаты по ОСАГО. По предварительным оценкам, общий объем выплат может вырасти на 5–8 процентов, что, в свою очередь, отразится на стоимости полисов для автовладельцев.

Интересно, что в 2025 году, по словам главы РСА, средняя цена страхового полиса даже снизилась почти на 5 процентов за первые десять месяцев года. Однако этот тренд, по мнению экспертов, уже завершился. Минимальные значения стоимости ОСАГО остались в прошлом, и теперь рынок готовится к новому этапу - постепенному росту тарифов.

Рост цен на запчасти связан с несколькими факторами. Во-первых, продолжается удорожание комплектующих на мировом рынке. Во-вторых, на стоимость влияет курс рубля и логистические издержки. Кроме того, на рынке ощущается нехватка некоторых деталей, что также подталкивает цены вверх. Все эти обстоятельства вынуждают страховщиков пересматривать свои тарифы, чтобы покрывать увеличивающиеся расходы на ремонт автомобилей.

Для автовладельцев это означает, что в ближайшие годы расходы на обязательное страхование могут стать заметно выше. Эксперты советуют заранее учитывать возможное повышение стоимости полиса при планировании бюджета на содержание автомобиля. Впрочем, окончательные решения по тарифам будут приниматься ближе к 2026 году, когда станет ясно, насколько сильно изменится стоимость запчастей и как это скажется на страховом рынке.