Платные дороги снова под ударом — что ждет водителей в ближайшие годы

22 января 2026, 14:59
В 2026 году проезд по платным трассам может подорожать из-за инфляции и расходов
В 2026 году тарифы на платных трассах могут измениться. Причина - инфляция и рост затрат. Решение пока не принято. Водителей ждет непростая развязка. Подробности - в нашем материале.
В ближайшие годы автомобилистов, пользующихся платными трассами, может ожидать неприятный сюрприз. Как стало известно, государственная компания, управляющая основными платными дорогами страны, рассматривает возможность увеличения стоимости проезда уже в 2026 году. Причина - неумолимый рост инфляции и постоянное увеличение расходов на содержание дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель компании Вячеслав Петушенко, подчеркнув, что вопрос повышения тарифов обсуждается в рамках экономических реалий и условий действующих контрактов.
По словам Петушенко, инфляция затрагивает все сферы, и дорожная отрасль не стала исключением. Затраты на обслуживание трасс, ремонт покрытия, модернизацию систем безопасности и поддержание высокого уровня сервиса растут с каждым годом. В этих условиях компания вынуждена анализировать возможность корректировки тарифов, чтобы не только покрывать издержки, но и обеспечивать дальнейшее развитие дорожной сети.
Однако, как отметил глава «Автодора», любое решение о повышении цен будет приниматься крайне осторожно. Слишком резкое увеличение стоимости проезда может привести к снижению трафика, а значит - к потере доходов и ухудшению ситуации для всех участников дорожного движения. Поэтому компания намерена тщательно взвесить все риски и последствия, прежде чем объявлять о новых тарифах.
Последний раз стоимость проезда по платным трассам пересматривалась в феврале 2025 года. Тогда, например, поездка на легковом автомобиле по маршруту Москва - Краснодар по трассе М4 «Дон» подорожала на 360 рублей и составила 4610 рублей в будние дни. Аналогично выросла цена на проезд по М11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга - на 320 рублей, до 3550 рублей. В 2026 году на отдельных участках трассы М-11 «Нева» стоимость увеличилась еще на 3–9% в зависимости от оператора.
Ситуация с тарифами на платных дорогах всегда вызывает бурные обсуждения среди водителей. С одной стороны, повышение цен кажется неизбежным на фоне инфляции и роста расходов. С другой - для многих автомобилистов даже небольшое увеличение стоимости становится ощутимым ударом по бюджету, особенно для тех, кто регулярно пользуется этими маршрутами.
Впрочем, представители компании уверяют, что главная задача - сохранить баланс между интересами пользователей и необходимостью поддерживать дороги в надлежащем состоянии. Водителям остается только следить за новостями и готовиться к возможным переменам. Как сообщает Autonews, окончательное решение по тарифам будет принято с учетом всех экономических факторов и реакции рынка.
