Почему автосалоны откажутся от акций и что изменится для покупателей

21 января 2026, 18:19
Вопрос снят: в 2026 году россияне останутся без скидок на новые автомобили
В 2026 году автосалоны изменят подход к продажам. Скидки и бонусы уйдут в прошлое. Эксперты объяснили, что повлияло на рынок. Покупателям стоит готовиться к новым условиям.
В 2025 году российский авторынок был насыщен заманчивыми предложениями: автосалоны и производители активно привлекали покупателей скидками и различными акциями. Однако, как сообщает Quto, в 2026 году ситуация кардинально изменится - рассчитывать на прежнюю щедрость уже не стоит.
По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в этом году склады дилеров заметно опустели по сравнению с прошлым годом. Это означает, что у продавцов больше нет необходимости срочно избавляться от запасов, освобождая место под новые поступления. Соответственно, исчезает и стимул предлагать значительные скидки или дополнительные бонусы.
Экономическая обстановка также претерпела серьезные изменения. Существенно выросли ставки утилизационного сбора, что напрямую отразилось на себестоимости автомобилей. Кроме того, подорожали производственные процессы и логистика, что вынудило компании пересмотреть ценовую политику. В результате, даже при желании, автосалоны не смогут позволить себе прежний уровень акций и скидок.
Единственным фактором, который может подтолкнуть россиян к покупке нового автомобиля, эксперты называют снижение доходности по банковским вкладам. В такой ситуации часть граждан может предпочесть вложить накопления в транспорт, ожидая дальнейшего роста цен и считая, что выгоднее момента уже не будет.
В 2025 году рынок четко определил лидеров среди брендов и моделей, которые пользуются наибольшим спросом. В 2026 году дилеры будут делать ставку именно на эти позиции, минимизируя риски и отказываясь от избыточных запасов. Это еще один аргумент в пользу того, что массовых распродаж и скидочных акций ждать не стоит.
Таким образом, покупателям стоит быть готовыми к новым реалиям: выгодные предложения останутся в прошлом, а выбор будет ограничен наиболее популярными моделями. Рынок становится более прагматичным, а условия - жестче для тех, кто рассчитывал на экономию.
