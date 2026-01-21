Почему автосалоны откажутся от акций и что изменится для покупателей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

21 января 2026, 18:19

Вопрос снят: в 2026 году россияне останутся без скидок на новые автомобили

Вопрос снят: в 2026 году россияне останутся без скидок на новые автомобили

Почему автосалоны откажутся от акций и что изменится для покупателей

Вопрос снят: в 2026 году россияне останутся без скидок на новые автомобили

В 2026 году автосалоны изменят подход к продажам. Скидки и бонусы уйдут в прошлое. Эксперты объяснили, что повлияло на рынок. Покупателям стоит готовиться к новым условиям.

В 2026 году автосалоны изменят подход к продажам. Скидки и бонусы уйдут в прошлое. Эксперты объяснили, что повлияло на рынок. Покупателям стоит готовиться к новым условиям.

В 2025 году российский авторынок был насыщен заманчивыми предложениями: автосалоны и производители активно привлекали покупателей скидками и различными акциями. Однако, как сообщает Quto, в 2026 году ситуация кардинально изменится - рассчитывать на прежнюю щедрость уже не стоит.

По мнению главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в этом году склады дилеров заметно опустели по сравнению с прошлым годом. Это означает, что у продавцов больше нет необходимости срочно избавляться от запасов, освобождая место под новые поступления. Соответственно, исчезает и стимул предлагать значительные скидки или дополнительные бонусы.

Экономическая обстановка также претерпела серьезные изменения. Существенно выросли ставки утилизационного сбора, что напрямую отразилось на себестоимости автомобилей. Кроме того, подорожали производственные процессы и логистика, что вынудило компании пересмотреть ценовую политику. В результате, даже при желании, автосалоны не смогут позволить себе прежний уровень акций и скидок.

Единственным фактором, который может подтолкнуть россиян к покупке нового автомобиля, эксперты называют снижение доходности по банковским вкладам. В такой ситуации часть граждан может предпочесть вложить накопления в транспорт, ожидая дальнейшего роста цен и считая, что выгоднее момента уже не будет.

В 2025 году рынок четко определил лидеров среди брендов и моделей, которые пользуются наибольшим спросом. В 2026 году дилеры будут делать ставку именно на эти позиции, минимизируя риски и отказываясь от избыточных запасов. Это еще один аргумент в пользу того, что массовых распродаж и скидочных акций ждать не стоит.

Таким образом, покупателям стоит быть готовыми к новым реалиям: выгодные предложения останутся в прошлом, а выбор будет ограничен наиболее популярными моделями. Рынок становится более прагматичным, а условия - жестче для тех, кто рассчитывал на экономию.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Калининград Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться