Какие виды доработок автомобиля приведут к штрафу и аннулированию регистрации в 2026 году в России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 13:57

В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей

В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей

Какие виды доработок автомобиля приведут к штрафу и аннулированию регистрации в 2026 году в России

В 2026 году ужесточат наказания за неоформленный тюнинг: что изменится для водителей

В 2026 году в России ужесточают контроль за тюнингом авто. Рассказываем, какие доработки теперь под запретом, каковы реальные риски для владельцев и почему штраф - не самое страшное наказание для владельца.

В 2026 году в России ужесточают контроль за тюнингом авто. Рассказываем, какие доработки теперь под запретом, каковы реальные риски для владельцев и почему штраф - не самое страшное наказание для владельца.

В 2026 году российские автолюбители столкнутся с новыми, более жесткими мерами за неузаконенный тюнинг. Вопрос не только в штрафах: теперь даже незначительные изменения в конструкции машины могут привести к аннулированию регистрации. Это касается не только любителей выделиться на дороге, но и тех, кто просто решил доработать свой автомобиль для удобства или безопасности. Новые правила затрагивают практически всех, кто задумывается о модернизации своего транспорта.

Согласно действующему техническому регламенту Таможенного союза, любые изменения, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения, требуют обязательного согласования и регистрации, напоминает motor.ru. Документ, принятый еще в 2011 году, охватывает Россию, Беларусь, Армению, Киргизию и Казахстан. Любые поправки в этот регламент возможны только при согласии всех стран-участниц, что делает процесс изменений крайне сложным и долгим.

Автоюристы подчеркивают: список доработок, которые можно провести без регистрации, минимален. Фактически, разрешено устанавливать только те детали, которые предусмотрены заводом-изготовителем для аналогичной модели, но другой комплектации. Все остальное - от замены двигателя до установки новых бамперов, световых приборов, лифтинга или занижения подвески, расширителей арок и аэродинамических элементов - требует прохождения сложной процедуры согласования.

Процесс легализации тюнинга состоит из шести этапов. Сначала необходимо получить заключение технической экспертизы, затем - разрешение в ГИБДД. После этого проводится сама работа по доработке, затем - проверка безопасности и техосмотр. Следующий шаг - оформление свидетельства о соответствии через «Госуслуги», и, наконец, финальный осмотр в ГИБДД для внесения изменений в документы. Любое отклонение от этой схемы грозит серьезными последствиями.

Штраф за неоформленный тюнинг составляет 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, но этим дело не ограничивается. Водителю выдается предписание устранить нарушения в определенный срок. Если этого не сделать, регистрация автомобиля может быть аннулирована, а сам автомобиль - снят с учета. В отдельных случаях, например, при установке красных световых приборов или нелегальных спецсигналов, возможно даже лишение водительских прав. Особое внимание уделяется тонировке: светопропускание стекол должно быть не менее 70%, иначе - штраф и требование устранить нарушение.

Эксперты отмечают, что на практике контроль за тюнингом остается слабым. Госавтоинспекция редко выписывает штрафы по статье 12.5.1 КоАП, что позволяет многим владельцам ездить с нештатным светом или измененной выхлопной системой без последствий. Однако в случае серьезных нарушений или ДТП последствия могут быть крайне неприятными - вплоть до полной потери права собственности на автомобиль.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что необходимо упростить процедуру установки сертифицированного дополнительного оборудования, но при этом ужесточить наказание за опасные доработки, такие как нештатный свет и выхлоп. Несмотря на многочисленные предложения, поправки в технический регламент, которые позволили бы легально устанавливать серийные компоненты, не принимаются уже семь лет.

Самым популярным видом тюнинга в России остается установка газобаллонного оборудования. Однако даже такие доработки требуют обязательной регистрации. В противном случае владелец рискует не только получить штраф, но и остаться без автомобиля.

В 2026 году ситуация с тюнингом становится еще более напряженной. Водителям стоит внимательно изучить новые требования и не рисковать - последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Архангельск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться