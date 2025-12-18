Какие автомобили окажутся под угрозой и почему спрос на них возрастет – эксперты объясняют

В 2026 году в России может вырасти число автоугонов из-за дефицита запчастей

В ближайшие годы ситуация с угонами автомобилей может измениться. Эксперты предупреждают о возможном росте числа краж. Причина кроется в новых правилах и спросе на детали. Какие машины окажутся в зоне риска – читайте в нашем материале.

В последние годы статистика угонов автомобилей в России демонстрировала устойчивое снижение. Однако уже в 2026 году ситуация может измениться, и количество краж вновь начнет расти. Причиной этого эксперты называют изменения в законодательстве, которые затронули автомобили с мощными двигателями.

По информации «Российской Газеты», в 2019 году в стране было зафиксировано около 39 тысяч случаев угона. К 2024 году эта цифра снизилась до 11 тысяч, а за 11 месяцев текущего года - до 10 тысяч. Среди машин, застрахованных по каско, динамика еще более заметна: с почти четырех тысяч угнанных автомобилей в 2019 году до чуть более трехсот в 2024-м.

Несмотря на положительную тенденцию, эксперты предупреждают: в ближайшем будущем ситуация может измениться не в лучшую сторону. В первую очередь это касается автомобилей, попавших под действие повышенного утилизаторского сбора. Новые правила затронули машины с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил. Для их владельцев обновление автопарка становится все более затратным и сложным.

В результате спрос на запчасти для таких автомобилей резко возрастает. Это, в свою очередь, привлекает внимание угонщиков, которые видят в этих машинах источник ценных комплектующих. По мнению специалистов, именно этот фактор может привести к росту числа угонов в 2026 году.

Интересно, что в последние годы лидерами по числу угонов оставались отечественные марки. Ранее на втором месте находились корейские автомобили, однако теперь их обогнали китайские бренды. Такая смена позиций связана с изменениями на рынке и популярностью новых моделей из Поднебесной.

Эксперты отмечают, что автомобили, попавшие под повышенный утилизаторский сбор, становятся особенно привлекательными для преступников. Их разбор на запчасти приносит быстрый доход, а спрос на детали только растет. Владельцам таких машин стоит быть особенно внимательными и принимать дополнительные меры безопасности.

Таким образом, несмотря на общее снижение числа угонов, в ближайшие годы ситуация может измениться. Новые правила и экономические факторы формируют спрос на определенные модели, что неизбежно сказывается на криминальной статистике. В зоне риска оказываются не только дорогие иномарки, но и популярные отечественные и китайские автомобили с мощными двигателями.