Какие бренды удивят автолюбителей и почему число новинок сокращается - все подробности

16 декабря 2025, 14:07
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году в России появится около 45 новых моделей автомобилей
В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.
Аналитики автомобильного рынка подвели итоги и сделали прогнозы на ближайшее будущее. Как сообщает Российская Газета, в 2026 году российские автосалоны пополнятся примерно 45 новыми моделями. Это почти вдвое меньше, чем обещали на 2025 год, когда ожидалось около 90 премьер, но до реальных продаж дошли только 48 автомобилей. Причины такого сокращения кроются в изменениях на рынке: снижение спроса, корректировка налоговой политики и осторожность импортеров заставили бренды пересмотреть свои стратегии.
Несмотря на это, интерес к российскому рынку сохраняется. Уже сейчас дистрибьюторы анонсируют новые модели, и большая часть из них приходится на сегмент кроссоверов и внедорожников. Около трети всех новинок готовят три марки: GAC, Changan и Deepal. По три автомобиля планируют представить Volga, JAC и Haval, а «Москвич», BAIC, Omoda и Tank обещают по две новые модели.
В 2025 году ни отечественные, ни китайские производители не спешили с запуском новых моделей. Многие амбициозные планы так и остались на бумаге, а часть премьер перенесли или вовсе отменили. В результате, по мнению экспертов, 2026 год не станет рекордным по количеству дебютов, но все же принесет немало интересных новинок.
Традиционно в январе и феврале новых автомобилей ждать не стоит, зато с приходом весны начнутся долгожданные премьеры. Уже в марте-апреле в продаже появится кроссовер GAC S7, который в Китае стоит от 2,5 миллионов рублей. Следом за ним на российский рынок выйдет крупный SUV GAC S9, цена которого стартует от 2,7 миллионов. При этом компания GAC периодически заявляет о планах по локализации производства, но точные сроки и место пока не раскрываются.
Еще одной заметной новинкой станет Tenet T9, который займет нишу, ранее принадлежавшую Chery Tiggo 9. Ожидается, что стоимость этой модели составит около четырех миллионов рублей. В 2025 году Chery Tiggo 9 пользовался стабильным спросом, но в 2026 году его место займет Tenet T9. Дебют новинки также намечен на весну.
К лету в шоурумах появятся два новых кроссовера от суббрендов Chery: Omoda C5 второго поколения и Jaecoo J6. Первый из них в 2025 году стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 20 тысяч экземпляров. Новая версия обещает не меньший успех. Jaecoo J6 дополнит линейку популярных моделей J7 и J8.
Бренд Soueast, связанный с Chery, планирует вывести на рынок компактный кроссовер S06, который по сути является близнецом Jetour Dashing. В 2025 году Jetour Dashing показал отличные результаты, особенно благодаря локальной сборке на заводе «Автотор».
BAIC, еще один партнер «Автотора», завершает 2025 год с не самыми высокими показателями, но рассчитывает улучшить ситуацию с помощью новых моделей BJ30 и BJ41. Первый из них будет конкурировать в сегменте компактных кроссоверов, а второй станет универсальным среднеразмерным внедорожником с полностью металлическим кузовом и улучшенной теплоизоляцией.
Особое внимание в 2026 году будет приковано к брендам, входящим в концерн Changan. У самой Changan запланировано пять премьер, среди которых выделяются CS75 Pro и CS35 Max. Ожидается, что эти кроссоверы появятся в продаже ближе к лету и смогут повторить успех своих предшественников.
АвтоВАЗ также готовит долгожданную новинку – кроссовер Lada Azimut. Его появление в дилерских центрах ожидается не раньше осени 2026 года. По предварительным данным, цена будет выше двух миллионов рублей, а полный привод не предусмотрен, что может сделать Azimut самым дорогим SUV из Тольятти.
«Москвич» планирует вывести на рынок два новых кроссовера – M70 и M90. Их запуск намечен на октябрь 2026 года, и на этот раз в основе моделей будут разработки китайско-британской компании MG, а не JAC, как ранее.
По информации Российской Газеты, всего на 2026 год заявлено 42 новинки от 30 брендов. Большинство из них – кроссоверы и внедорожники, причем около десятка моделей представят российские производители, а остальные – китайские компании. Доля китайских марок на рынке легковых автомобилей в ноябре снизилась до 44%, но по итогам 2025 года останется выше 50%. Если китайские дистрибьюторы не затянут с запуском новых моделей и локализацией производства, они смогут удержать 40-45% рынка.
Похожие материалы ГАК, Чинган, БАИК, Хавейл, ДжАК, Омода, Джейку, Чери, Джетур, МДжи, Moskvich
-
16.12.2025, 14:13
Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали
В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:49
Цены на автомобили Lada в 2025 году снизились из-за давления китайских брендов
В 2025 году средняя цена Lada снизилась на 5%. Причины изменений неочевидны. Китайские бренды сыграли важную роль. Как это отразится на рынке, пока неизвестно. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:26
Продажи Lynk & Co в России выросли в 27 раз за ноябрь 2025 года
Российский рынок удивил резким ростом спроса на Lynk & Co. В ноябре продажи увеличились в десятки раз. Лидером стал гибридный кроссовер 900. Эксперты отмечают необычную динамику. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:18
Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали
В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:07
Аналитики и дилеры раскрыли, как изменятся цены на автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
Похожие материалы ГАК, Чинган, БАИК, Хавейл, ДжАК, Омода, Джейку, Чери, Джетур, МДжи, Moskvich
-
16.12.2025, 14:13
Автодом из Китая: мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали
В России появился мини-дорожный прицеп для кемпинга из нержавеющей стали. Его цена составляет 1 470 480 рублей. Модель предназначена для путешествий и отдыха на природе. Прицеп производится в Китае и отличается прочной конструкцией. Подробности о комплектации и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:49
Цены на автомобили Lada в 2025 году снизились из-за давления китайских брендов
В 2025 году средняя цена Lada снизилась на 5%. Причины изменений неочевидны. Китайские бренды сыграли важную роль. Как это отразится на рынке, пока неизвестно. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:26
Продажи Lynk & Co в России выросли в 27 раз за ноябрь 2025 года
Российский рынок удивил резким ростом спроса на Lynk & Co. В ноябре продажи увеличились в десятки раз. Лидером стал гибридный кроссовер 900. Эксперты отмечают необычную динамику. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:18
Уличный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог: цена и детали
В продаже появился необычный кемпер-прицеп с кабиной и лицензией для дорог. Его стоимость — 593 215 рублей. Комплектация удивляет. Подробности о характеристиках и возможностях — в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 13:07
Аналитики и дилеры раскрыли, как изменятся цены на автомобили в 2026 году
В 2026 году рынок новых авто в России ждет непростое испытание. Эксперты предсказывают рост цен и снижение продаж. Какие факторы повлияют на стоимость машин? Почему премиум и электрокары подорожают сильнее остальных? Ответы - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 11:01
Один из первых Pontiac GTO 1964 года продают в плачевном состоянии на аукционе
На аукционе появился уникальный Pontiac GTO 1964 года. Машина в крайне тяжелом состоянии, но это один из первых выпущенных экземпляров. Продавец надеется найти энтузиаста, готового вернуть легенду к жизни. Сможет ли кто-то рискнуть и восстановить этот раритет – интрига сохраняется.Читать далее
-
16.12.2025, 10:39
Сравнительный тест Belgee X70, Changan UNI-S и Jetta VS5 за 3 млн рублей
Три кроссовера стоимостью около 3 млн рублей встретились в большом сравнении. Белорусский Belgee X70, Changan Uni-S и Jetta VS5 из Китая. Какой из них оказался самым интересным и выгодным? Неожиданные нюансы и разница в деталях.Читать далее
-
16.12.2025, 10:22
OMODA C7 получил дистанционное управление зимними опциями
В дилерском центре «OMODA Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге сообщили, что в автосалоне уже есть первые обращения владельцев OMODA C7 на установку этой системы.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве