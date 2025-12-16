Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 14:07

Какие бренды удивят автолюбителей и почему число новинок сокращается - все подробности

В 2026 году автолюбителей ждет меньше премьер, чем ожидалось. Большинство новинок составят кроссоверы и внедорожники. Китайские бренды сохраняют лидерство, но российские марки тоже готовят сюрпризы. Какие модели появятся в салонах и почему планы производителей меняются, читайте в нашем материале.

Аналитики автомобильного рынка подвели итоги и сделали прогнозы на ближайшее будущее. Как сообщает Российская Газета, в 2026 году российские автосалоны пополнятся примерно 45 новыми моделями. Это почти вдвое меньше, чем обещали на 2025 год, когда ожидалось около 90 премьер, но до реальных продаж дошли только 48 автомобилей. Причины такого сокращения кроются в изменениях на рынке: снижение спроса, корректировка налоговой политики и осторожность импортеров заставили бренды пересмотреть свои стратегии.

Несмотря на это, интерес к российскому рынку сохраняется. Уже сейчас дистрибьюторы анонсируют новые модели, и большая часть из них приходится на сегмент кроссоверов и внедорожников. Около трети всех новинок готовят три марки: GAC, Changan и Deepal. По три автомобиля планируют представить Volga, JAC и Haval, а «Москвич», BAIC, Omoda и Tank обещают по две новые модели.

В 2025 году ни отечественные, ни китайские производители не спешили с запуском новых моделей. Многие амбициозные планы так и остались на бумаге, а часть премьер перенесли или вовсе отменили. В результате, по мнению экспертов, 2026 год не станет рекордным по количеству дебютов, но все же принесет немало интересных новинок.

Традиционно в январе и феврале новых автомобилей ждать не стоит, зато с приходом весны начнутся долгожданные премьеры. Уже в марте-апреле в продаже появится кроссовер GAC S7, который в Китае стоит от 2,5 миллионов рублей. Следом за ним на российский рынок выйдет крупный SUV GAC S9, цена которого стартует от 2,7 миллионов. При этом компания GAC периодически заявляет о планах по локализации производства, но точные сроки и место пока не раскрываются.

Еще одной заметной новинкой станет Tenet T9, который займет нишу, ранее принадлежавшую Chery Tiggo 9. Ожидается, что стоимость этой модели составит около четырех миллионов рублей. В 2025 году Chery Tiggo 9 пользовался стабильным спросом, но в 2026 году его место займет Tenet T9. Дебют новинки также намечен на весну.

К лету в шоурумах появятся два новых кроссовера от суббрендов Chery: Omoda C5 второго поколения и Jaecoo J6. Первый из них в 2025 году стал настоящим хитом, разойдясь тиражом более 20 тысяч экземпляров. Новая версия обещает не меньший успех. Jaecoo J6 дополнит линейку популярных моделей J7 и J8.

Бренд Soueast, связанный с Chery, планирует вывести на рынок компактный кроссовер S06, который по сути является близнецом Jetour Dashing. В 2025 году Jetour Dashing показал отличные результаты, особенно благодаря локальной сборке на заводе «Автотор».

BAIC, еще один партнер «Автотора», завершает 2025 год с не самыми высокими показателями, но рассчитывает улучшить ситуацию с помощью новых моделей BJ30 и BJ41. Первый из них будет конкурировать в сегменте компактных кроссоверов, а второй станет универсальным среднеразмерным внедорожником с полностью металлическим кузовом и улучшенной теплоизоляцией.

Особое внимание в 2026 году будет приковано к брендам, входящим в концерн Changan. У самой Changan запланировано пять премьер, среди которых выделяются CS75 Pro и CS35 Max. Ожидается, что эти кроссоверы появятся в продаже ближе к лету и смогут повторить успех своих предшественников.

АвтоВАЗ также готовит долгожданную новинку – кроссовер Lada Azimut. Его появление в дилерских центрах ожидается не раньше осени 2026 года. По предварительным данным, цена будет выше двух миллионов рублей, а полный привод не предусмотрен, что может сделать Azimut самым дорогим SUV из Тольятти.

«Москвич» планирует вывести на рынок два новых кроссовера – M70 и M90. Их запуск намечен на октябрь 2026 года, и на этот раз в основе моделей будут разработки китайско-британской компании MG, а не JAC, как ранее.

По информации Российской Газеты, всего на 2026 год заявлено 42 новинки от 30 брендов. Большинство из них – кроссоверы и внедорожники, причем около десятка моделей представят российские производители, а остальные – китайские компании. Доля китайских марок на рынке легковых автомобилей в ноябре снизилась до 44%, но по итогам 2025 года останется выше 50%. Если китайские дистрибьюторы не затянут с запуском новых моделей и локализацией производства, они смогут удержать 40-45% рынка.

Упомянутые марки: GAC, Changan, BAIC, Haval, JAC, OMODA, Jaecoo, Chery, Jetour, MG , Москвич
