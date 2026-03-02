Автоподставы-2026: На какие «крючки» ловят водителей и как не попасть в беду

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 марта 2026, 18:38

В 2026 году в России выросло число автоподстав: новые схемы и риски для водителей

В 2026 году в России выросло число автоподстав: новые схемы и риски для водителей

Автоподставы-2026: На какие «крючки» ловят водителей и как не попасть в беду

В 2026 году в России выросло число автоподстав: новые схемы и риски для водителей

Число подозрительных аварий и хитрых схем на дорогах России продолжает расти. Эксперты раскрыли, как мошенники обманывают водителей и страховые компании, и почему даже опытные автолюбители могут попасться. Какие уловки используют злоумышленники и что делать, чтобы не стать жертвой - объясняют специалисты.

Число подозрительных аварий и хитрых схем на дорогах России продолжает расти. Эксперты раскрыли, как мошенники обманывают водителей и страховые компании, и почему даже опытные автолюбители могут попасться. Какие уловки используют злоумышленники и что делать, чтобы не стать жертвой - объясняют специалисты.

В 2026 году российские автолюбители все чаще сталкиваются с необычными и продуманными схемами мошенничества на дорогах. По информации Страхового дома ВСК, количество подозрительных аварий и сомнительных сделок с автомобилями заметно увеличилось. Последствия могут быть серьезными: от потери денег до судебных разбирательств и даже уголовной ответственности. Эксперты отмечают, что мошенники становятся все изобретательнее, а схемы — сложнее. Водители часто не успевают сориентироваться в стрессовой ситуации после ДТП, чем и пользуются злоумышленники. Как пишет Autonews, в 2026 году наибольшую опасность представляют несколько основных схем.

Договор цессии: быстрые деньги - большие проблемы

Одна из самых коварных схем последних лет - оформление договора цессии прямо на месте аварии. Мошенники, называющие себя аварийными комиссарами, приезжают к месту ДТП раньше сотрудников ГАИ. Они отслеживают происшествия через онлайн-карты и предлагают потерпевшему «помощь» - наличные на месте, обычно 20-30 тысяч рублей. Взамен водитель подписывает документ, который на деле оказывается договором уступки права требования (цессии).

Потерпевший уверен, что получил максимум возможного, но на самом деле передает право взыскания ущерба третьим лицам. Далее в дело вступают автоюристы, проводится «независимая» экспертиза, и сумма требований к страховой компании и виновнику ДТП может вырасти в разы. Через год водитель может узнать, что фирма получила со страховой в три раза больше, чем заплатила ему, а ему самому пришло налоговое уведомление на сумму, которую он даже не видел.

«Кольцевики» на дорогих авто: ловушка на круговом движении

Еще одна популярная схема - провокация аварий на перекрестках с круговым движением. Здесь в ход идут премиальные автомобили - BMW, Mercedes, Lexus, оснащенные видеорегистраторами и дополнительными камерами. Сценарий прост: водитель движется по внешнему радиусу круга и собирается съехать, включив поворотник. В этот момент другой автомобиль внезапно появляется справа, создавая видимость своего приоритета. Из-за сложных траекторий и неочевидных правил на круге происходит столкновение.

Мошенники тщательно выбирают жертв - обычно это невнимательные водители, которые перестраиваются без должной оценки ситуации. У аферистов всегда есть подготовленные видеозаписи и «независимые» эксперты, готовые подтвердить их правоту и завысить стоимость ремонта. Основная зона риска - возможность въезда на круг с нескольких полос, где чаще всего возникают спорные ситуации.

ОСАГО после аварии: попытка обмануть систему

Третья схема рассчитана на тех, кто оказался без действующего полиса ОСАГО в момент аварии. После ДТП водитель пытается срочно оформить электронную страховку, надеясь, что система не заметит разницы во времени. Раньше для этого использовали «серых» агентов, теперь - онлайн-сервисы.

Однако страховые компании и Российский союз автостраховщиков научились быстро выявлять такие случаи. Если договор заключен спустя несколько часов после аварии, он признается недействительным, и виновник оплачивает ущерб из своего кармана. Более того, электронный полис начинает действовать только со следующих суток, а службы безопасности страховых компаний могут проверить передвижение автомобиля по камерам видеонаблюдения. Если выяснится, что машина была повреждена до оформления страховки, это может обернуться уголовным делом по статье о мошенничестве, с наказанием до десяти лет лишения свободы при особо крупном ущербе.

Общая тенденция: мошенники не сдаются, но камеры мешают

По оценкам ВСК, до 20% сложных аварий с участием юридических лиц могут быть связаны с мошенническими схемами или последующей юридической «накруткой». Главный совет страховщиков - не спешить с подписями, внимательно читать все документы и фиксировать обстоятельства ДТП официально. При малейших сомнениях лучше сразу вызывать полицию - это значительно снижает риски для добросовестных водителей.

Юристы отмечают, что несмотря на изобретательность злоумышленников, принципиально новых схем в последние годы не появилось. В Москве и области классических автоподстав стало меньше - этому способствовало развитие систем видеонаблюдения и внедрение комплекса «Безопасный город». Камеры серьезно осложняют работу мошенников, и это уже заметно по статистике.

Кстати, на фоне роста числа мошеннических схем на рынке автомобилей, все больше водителей сталкиваются с неожиданными проблемами при покупке машин. Например, как показал недавний анализ, многие автосалоны предлагают крупные скидки на новые авто, но за привлекательными ценами могут скрываться дополнительные риски и подводные камни. Поэтому внимательность и осторожность - лучшие союзники современного автомобилиста.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Ростов-на-Дону Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться