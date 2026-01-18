Билеты подорожали, посадка по лицу — что еще изменилось для пассажиров

18 января 2026, 23:21
В 2026 году в российских поездах: новые цены, биометрия и строгие правила для детей
В 2026 году в российских поездах: новые цены, биометрия и строгие правила для детей
В российских поездах с 2026 года многое изменилось. Цены на билеты выросли. Биометрия внедряется на ключевых маршрутах. Для детей ужесточили правила поездок за границу. Пассажиров ждут новые условия.
С начала 2026 года путешествия на поездах по России стали заметно другими. Пассажиров встретили не только новые ценники, но и свежие технологии, а также ужесточенные требования для юных путешественников. Изменения коснулись практически каждого, кто планирует поездку на дальние расстояния или за границу, пишет Мойка78.
Тарифы на билеты ощутимо выросли. Уже с декабря 2025 года стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах увеличилась на 11,4 процента. Это не случайное подорожание, а заранее утвержденная мера, которую поддержали власти и антимонопольная служба. В 2026 году к этому добавились сезонные коэффициенты, которые вернулись после нескольких лет перерыва.
Теперь в разгар лета и в начале осени билеты могут стоить на 11–20 процентов дороже, чем обычно. В низкий сезон, например, в конце января или в ноябре, наоборот, появляются скидки до 20 процентов. Самые выгодные даты — короткие промежутки в январе и ноябре-декабре, когда цены минимальны. Но и сервисные услуги не остались в стороне: комплекты постельного белья, пледы и питание в вагонах повышенной комфортности тоже подорожали. В люксовых поездах класса «Империал» стоимость полного пакета услуг теперь доходит до 43 тысяч рублей. В купе и сидячих вагонах сервисные сборы выросли до 1244 рублей. Железнодорожная компания объясняет это необходимостью покрывать расходы на топливо, ремонт и обслуживание вагонов. Для пенсионеров, студентов и многодетных семей льготы сохранились, но в целом поездка стала дороже. Тем, кто хочет сэкономить, советуют покупать билеты заранее — так можно поймать минимальные цены.
В 2026 году на некоторых маршрутах стартует эксперимент с биометрической идентификацией пассажиров. Теперь для посадки на скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Нижним Новгородом, Иваново и Костромой достаточно просто пройти мимо камеры. Если у пассажира есть подтвержденная запись в Единой биометрической системе, паспорт и бумажный билет можно оставить дома. Камеры на платформе или в вагоне сканируют лицо, и система сверяет данные автоматически. Для тех, кто не готов к таким новшествам, остается привычная проверка документов. По словам представителей железнодорожной компании, биометрия должна ускорить посадку и уменьшить очереди. Если эксперимент окажется успешным, технология появится и на других направлениях. Параллельно обсуждается возможность использовать QR-код из приложения «Госуслуги» для идентификации.
Особое внимание уделили правилам для детей. С 20 января 2026 года для оформления билета на международные поезда детям до 14 лет требуется только заграничный паспорт. Свидетельство о рождении больше не принимается. Это связано с изменениями в законах о границе и порядке выезда из страны. Если ребенок выехал за границу до 20 января по свидетельству о рождении, вернуться он сможет по тому же документу. Для поездок внутри России правила остались прежними: малыши до 5 лет ездят бесплатно без отдельного места, дети до 10 лет — со скидкой, а старше 10 лет — по полной стоимости, но с возможными льготами в учебный период.
Все эти перемены уже вызвали бурные обсуждения среди пассажиров. Кто-то считает, что новые технологии — это шаг вперед, другие опасаются за сохранность личных данных. Рост цен ощутили на себе все, особенно семьи с детьми. Но железнодорожная компания уверяет: изменения необходимы для поддержания качества перевозок и развития инфраструктуры. В любом случае, путешествия по железным дорогам России в 2026 году стали совсем другими — и к этому придется привыкнуть.
Похожие материалы
-
16.01.2026, 13:16
Продажи новых Solaris в России резко упали в декабре 2025 года
Декабрь принес неожиданные перемены для Solaris. В России продажи резко снизились. Петербург удивил результатами. Подробности и причины - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 11:51
В России хотят разрешить камерам фиксировать все нарушения на дорогах с выделенкой
Власти обсуждают расширение полномочий дорожных камер. Изменения могут затронуть всех водителей. Эксперты спорят о последствиях нововведений. Неожиданные детали в законопроекте вызывают вопросы.Читать далее
-
15.01.2026, 09:06
Беларусь увеличит сеть платных дорог и усилит контроль за сбором средств
В Беларуси стартует масштабное расширение платных трасс. Власти обещают новые пункты оплаты и модернизацию системы. Ожидаются изменения для водителей и перевозчиков. Как это повлияет на бюджет и инфраструктуру, пока неясно.Читать далее
-
14.01.2026, 10:01
В Гамбурге на светофорах появились Эрни и Берт из «Улицы Сезам»
В Гамбурге на двух пешеходных переходах появились необычные светофоры. Вместо привычных фигурок теперь за безопасность отвечают знакомые с детства герои «Улицы Сезам». Почему именно Эрни и Берт? Как реагируют жители и что это значит для города? Узнайте, кто теперь следит за порядком на улицах.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 18:01
Реконструкция терминала «Пять стаканов» в Пулково стартует не раньше 2030 года
В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 13:18
NASA раскрыла даты запуска и этапы подготовки миссии Artemis II к полету на Луну
NASA наконец-то обозначила временные рамки старта миссии Artemis II. Ожидание длилось долгие годы, но теперь все ближе к реальности. Возможные даты запуска растянуты на несколько месяцев. Подготовка идет по четкому графику, но интрига сохраняется. Какие сюрпризы преподнесет финальный этап?Читать далее
-
13.01.2026, 07:22
Таксисты массово отказываются от перевозки детей после роста штрафов в 2026 году
Водители такси все чаще отказывают семьям с детьми. Новые штрафы пугают даже опытных таксистов. Родители сталкиваются с нехваткой машин в детских тарифах. Агрегаторы не спешат решать проблему. Эксперты спорят о справедливости новых правил.Читать далее
Похожие материалы
-
16.01.2026, 13:16
Продажи новых Solaris в России резко упали в декабре 2025 года
Декабрь принес неожиданные перемены для Solaris. В России продажи резко снизились. Петербург удивил результатами. Подробности и причины - в нашем материале.Читать далее
-
15.01.2026, 11:51
В России хотят разрешить камерам фиксировать все нарушения на дорогах с выделенкой
Власти обсуждают расширение полномочий дорожных камер. Изменения могут затронуть всех водителей. Эксперты спорят о последствиях нововведений. Неожиданные детали в законопроекте вызывают вопросы.Читать далее
-
15.01.2026, 09:06
Беларусь увеличит сеть платных дорог и усилит контроль за сбором средств
В Беларуси стартует масштабное расширение платных трасс. Власти обещают новые пункты оплаты и модернизацию системы. Ожидаются изменения для водителей и перевозчиков. Как это повлияет на бюджет и инфраструктуру, пока неясно.Читать далее
-
14.01.2026, 10:01
В Гамбурге на светофорах появились Эрни и Берт из «Улицы Сезам»
В Гамбурге на двух пешеходных переходах появились необычные светофоры. Вместо привычных фигурок теперь за безопасность отвечают знакомые с детства герои «Улицы Сезам». Почему именно Эрни и Берт? Как реагируют жители и что это значит для города? Узнайте, кто теперь следит за порядком на улицах.Читать далее
-
13.01.2026, 18:13
Госдума рассмотрит отмену штрафа за тонировку и новые льготы для водителей
В январе 2026 года депутаты обсудят важные изменения для автомобилистов. В повестке - новые правила для парковок, налога и аптек. Решения могут затронуть миллионы водителей. Следите за развитием событий.Читать далее
-
13.01.2026, 18:01
Реконструкция терминала «Пять стаканов» в Пулково стартует не раньше 2030 года
В Пулково готовят масштабные перемены. Старый терминал не снесут, а обновят. Работы начнутся не скоро. Архитектурный облик сохранится, но внутри все изменится.Читать далее
-
13.01.2026, 15:39
На Госуслугах появилась проверка такси на легальность - как это работает
В сервисе Госуслуги внедрили новую функцию для проверки такси. Теперь любой пассажир может узнать, легально ли работает автомобиль. Это поможет снизить число нелегальных перевозчиков. Нововведение уже доступно по всей стране.Читать далее
-
13.01.2026, 14:17
Стоимость проезда по М-11 «Нева» увеличилась с 2026 года для большинства водителей
С 2026 года на М-11 «Нева» изменились тарифы. Новые цены затронули почти всех водителей. Исключение - владельцы абонементов с транспондером М11 Подмосковье. Рост составил от 3% до 9%. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
13.01.2026, 13:18
NASA раскрыла даты запуска и этапы подготовки миссии Artemis II к полету на Луну
NASA наконец-то обозначила временные рамки старта миссии Artemis II. Ожидание длилось долгие годы, но теперь все ближе к реальности. Возможные даты запуска растянуты на несколько месяцев. Подготовка идет по четкому графику, но интрига сохраняется. Какие сюрпризы преподнесет финальный этап?Читать далее
-
13.01.2026, 07:22
Таксисты массово отказываются от перевозки детей после роста штрафов в 2026 году
Водители такси все чаще отказывают семьям с детьми. Новые штрафы пугают даже опытных таксистов. Родители сталкиваются с нехваткой машин в детских тарифах. Агрегаторы не спешат решать проблему. Эксперты спорят о справедливости новых правил.Читать далее