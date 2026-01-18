Билеты подорожали, посадка по лицу — что еще изменилось для пассажиров

В 2026 году в российских поездах: новые цены, биометрия и строгие правила для детей

В российских поездах с 2026 года многое изменилось. Цены на билеты выросли. Биометрия внедряется на ключевых маршрутах. Для детей ужесточили правила поездок за границу. Пассажиров ждут новые условия.

С начала 2026 года путешествия на поездах по России стали заметно другими. Пассажиров встретили не только новые ценники, но и свежие технологии, а также ужесточенные требования для юных путешественников. Изменения коснулись практически каждого, кто планирует поездку на дальние расстояния или за границу, пишет Мойка78.

Тарифы на билеты ощутимо выросли. Уже с декабря 2025 года стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах увеличилась на 11,4 процента. Это не случайное подорожание, а заранее утвержденная мера, которую поддержали власти и антимонопольная служба. В 2026 году к этому добавились сезонные коэффициенты, которые вернулись после нескольких лет перерыва.

Теперь в разгар лета и в начале осени билеты могут стоить на 11–20 процентов дороже, чем обычно. В низкий сезон, например, в конце января или в ноябре, наоборот, появляются скидки до 20 процентов. Самые выгодные даты — короткие промежутки в январе и ноябре-декабре, когда цены минимальны. Но и сервисные услуги не остались в стороне: комплекты постельного белья, пледы и питание в вагонах повышенной комфортности тоже подорожали. В люксовых поездах класса «Империал» стоимость полного пакета услуг теперь доходит до 43 тысяч рублей. В купе и сидячих вагонах сервисные сборы выросли до 1244 рублей. Железнодорожная компания объясняет это необходимостью покрывать расходы на топливо, ремонт и обслуживание вагонов. Для пенсионеров, студентов и многодетных семей льготы сохранились, но в целом поездка стала дороже. Тем, кто хочет сэкономить, советуют покупать билеты заранее — так можно поймать минимальные цены.

В 2026 году на некоторых маршрутах стартует эксперимент с биометрической идентификацией пассажиров. Теперь для посадки на скоростные поезда «Ласточка» между Москвой и Нижним Новгородом, Иваново и Костромой достаточно просто пройти мимо камеры. Если у пассажира есть подтвержденная запись в Единой биометрической системе, паспорт и бумажный билет можно оставить дома. Камеры на платформе или в вагоне сканируют лицо, и система сверяет данные автоматически. Для тех, кто не готов к таким новшествам, остается привычная проверка документов. По словам представителей железнодорожной компании, биометрия должна ускорить посадку и уменьшить очереди. Если эксперимент окажется успешным, технология появится и на других направлениях. Параллельно обсуждается возможность использовать QR-код из приложения «Госуслуги» для идентификации.

Особое внимание уделили правилам для детей. С 20 января 2026 года для оформления билета на международные поезда детям до 14 лет требуется только заграничный паспорт. Свидетельство о рождении больше не принимается. Это связано с изменениями в законах о границе и порядке выезда из страны. Если ребенок выехал за границу до 20 января по свидетельству о рождении, вернуться он сможет по тому же документу. Для поездок внутри России правила остались прежними: малыши до 5 лет ездят бесплатно без отдельного места, дети до 10 лет — со скидкой, а старше 10 лет — по полной стоимости, но с возможными льготами в учебный период.

Все эти перемены уже вызвали бурные обсуждения среди пассажиров. Кто-то считает, что новые технологии — это шаг вперед, другие опасаются за сохранность личных данных. Рост цен ощутили на себе все, особенно семьи с детьми. Но железнодорожная компания уверяет: изменения необходимы для поддержания качества перевозок и развития инфраструктуры. В любом случае, путешествия по железным дорогам России в 2026 году стали совсем другими — и к этому придется привыкнуть.