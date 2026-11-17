Права, аптечка, утильсбор: три даты 2027 года, к которым стоит подготовиться заранее

У части водителей закончится трехлетнее продление удостоверений, а аптечки старого образца придется заменить к 1 сентября. Медосвидетельствование предусмотрено как отдельная процедура; индексация утильсбора не означает счет каждому владельцу.

У части водителей закончится трехлетнее продление удостоверений, а аптечки старого образца придется заменить к 1 сентября. Медосвидетельствование предусмотрено как отдельная процедура; индексация утильсбора не означает счет каждому владельцу.

Три года назад водителям России сделали подарок — автоматически продлили действие удостоверений, срок которых истекал в 2024-м. Однако подарок имеет срок: для многих он закончится уже в 2027 году. И это лишь одна из нескольких дат, которые стоит заранее обвести в календаре — вместе с ней вступят в силу новые правила медосвидетельствования и очередная индексация утильсбора.

Права

Автоматическое продление на три года распространяется на удостоверения, срок действия которых истек в 2024 году. То есть если в правах указана дата 8 июня 2024-го, фактически они действуют до 8 июня 2027-го — сама отметка в документе при этом не меняется.

Важно понимать границы этого правила: оно не разрешает ездить с любым просроченным удостоверением в течение всего года и не превращает продление в бессрочную индульгенцию. Кроме того, признание продлённого документа — вопрос международной практики: другие страны могут не учитывать российские особенности и считать права истекшими.

После фактического окончания срока управление автомобилем с недействительными правами грозит штрафом от 5 000 до 15 000 рублей по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, а водителя отстранят от управления. Если за рулем находиться некому, машину могут задержать. Поэтому порядок замены документа лучше выяснить заранее, не дожидаясь последнего дня.

Медосвидетельствование: направление вместо «отбора без суда»

Для водителей, чье состояние здоровья вызывает вопросы, с 1 марта 2027 года начнут действовать изменения, предусмотренные Федеральным законом № 313-ФЗ от 10 июля 2023 года. Если в ходе медицинского обследования обнаружатся основания — заболевания или ограничения, влияющие на способность управлять автомобилем, — человека могут направить на внеочередное освидетельствование. На прохождение процедуры отводится до трёх месяцев.

Если водитель не выполнит предписание в установленный срок, действие удостоверения может быть приостановлено. Подтверждённое ухудшение состояния здоровья становится основанием для прекращения действия прав.

При этом обычная жалоба на головокружение сама по себе не является диагнозом, а значит, и поводом для немедленных действий. Между обращением к врачу и решением о правах стоит отдельная медицинская процедура. Полученное официальное направление скрывать не следует: утаивание симптомов опасно прежде всего для самого человека.

Речь здесь идет о здоровье и действии удостоверения, а не о наказании за нарушение ПДД по решению суда. Поэтому формулировка «права отберут без суда» описывает не типичное последствие любого приема у врача, а лишь крайний сценарий при отказе от обследования.

Утильсбор: индексация с 1 января 2027 года

Следующий этап индексации утилизационного сбора по графику запланирован на 1 января 2027 года. График закреплен постановлением Правительства РФ № 1255 от 13 сентября 2024 года.

Само наступление нового года не означает отдельного платежа для владельцев уже зарегистрированных машин: сбор рассчитывают при производстве автомобиля или его ввозе, и обычно его платит производитель либо импортёр. При этом расход может отразиться на цене машины. Итог зависит от категории автомобиля, объема двигателя, возраста и способа ввоза — поэтому вывести единую прибавку для всех моделей нельзя.

Покупателю стоит уточнить конечную цену и выяснить, учтены ли в ней обязательные платежи. Для владельца, который уже владеет зарегистрированной машиной, отдельный счёт на утильсбор в 2027 году не выставят.

Аптечка: крайний срок — 1 сентября 2027 года

Новые требования Минздрава к автомобильным аптечкам действуют с 1 сентября 2024 года. В комплект включено изотермическое одеяло размером 160 на 210 см, блокнот для записей, маркер и ножницы.

Аптечку прежнего образца разрешено использовать до окончания срока годности, однако предельная дата — 1 сентября 2027 года. Если на упаковке указано, что срок годности заканчивается, например, в 2027 году, это не отменяет требования заменить старый комплект к установленной дате. Аптечку, которая уже соответствует новым правилам, покупать повторно не нужно.

Эти даты стоит запомнить уже сейчас: конкретный день окончания продленного срока прав (у многих — лето 2027-го), 1 марта 2027 года — начало действия новых правил медосвидетельствования, 1 сентября 2027 года — крайний срок для аптечки старого образца. Индексация утильсбора с 1 января 2027 года напрямую кошелька действующих владельцев не коснется, но отразится на ценах для тех, кто только собирается покупать автомобиль.