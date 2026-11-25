Какие новые законы и штрафы ждут водителей России в 2027 году

С января 2027-го меняются тарифы ОСАГО и платежи. Отдельный законопроект ужесточает штрафы за езду без прав. Акцизы вырастут на 6,5%, утильсбор - на 10-20%. Проверьте дату окончания автоматического продления прав заранее.

С января 2027-го меняются тарифы ОСАГО и платежи. Отдельный законопроект ужесточает штрафы за езду без прав. Акцизы вырастут на 6,5%, утильсбор - на 10-20%. Проверьте дату окончания автоматического продления прав заранее.

Права с датой окончания срока действия в 2024 году перестанут действовать после трехлетнего автоматического продления в 2027-м. Например, удостоверение, срок которого истек 1 января 2024 года, действует только до 1 января 2027 года. За управление машиной с недействительными правами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

В декабре Госдума рассмотрит законопроект о повышении штрафов за управление без прав. Для тех, кто никогда не получал удостоверение, предлагают поднять взыскание с 5-15 тысяч до 15-30 тысяч рублей. За повторное нарушение хотят установить штраф от 30 до 50 тысяч. Скидка за быструю оплату на эти суммы распространяться не будет. Наказание за забытые дома права останется прежним: предупреждение или 500 рублей.

Изменения могут затронуть и полисы ОСАГО, пишет Avtospravochnaya.com. 20 ноября Банк России опубликовал проект новых тарифов: для легковых автомобилей частных владельцев нижнюю границу базовой ставки предлагают снизить до 1 рубля, а верхнюю поднять с 8 665 до 10 398 рублей. Документ проходит общественное обсуждение. Затем его должны подписать и направить на регистрацию в Минюст. Новые ставки начнут действовать через 10 дней после официальной публикации зарегистрированного указания. Вероятный срок - январь 2027 года.

До 31 декабря 2026 года действует мораторий, который разрешает пересматривать тарифы чаще одного раза в год. Если его не продлят, с января Банк России сможет менять их не чаще раза в год. Ранее мораторий продлевали неоднократно.

С января также запланирован рост топливных акцизов на 6,5% вместо предусмотренных 4%. Ставка для бензина «Евро-5» составит 19 126 рублей за тонну. Для бензина другого класса установят 19 608 рублей, для дизельного топлива - 13 566 рублей. Рост акцизов может подтолкнуть цены на топливо вверх. Запреты на экспорт бензина и дизтоплива действуют до конца января 2027 года. Если их не продлят, отмена ограничений может сказаться на ценах и наличии топлива.

Ставки утильсбора с 1 января вырастут на 10-20% в зависимости от типа техники. Индексацию закрепили в таблице, утвержденной до 2030 года. Льготный сбор для физических лиц распространяется на автомобили с двигателем мощностью до 160 л.с. В декабре Госдума планирует первое чтение законопроекта о возврате сбора многодетным родителям. Предлагаемое право касается семей с тремя и более детьми до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Дополнительные условия возврата сможет установить Правительство РФ.

Отдельный законопроект предлагает уведомлять водителя через Госуслуги за 15 минут до эвакуации. Если водитель успеет убрать автомобиль, платить за перемещение и хранение на спецстоянке ему не придется. Штраф за нарушение парковки останется. Сейчас проект рассматривает Госдума; если его примут, закон вступит в силу 1 января 2027 года.

В декабре также запланировано первое чтение законопроекта о мини-НПЗ. Авторы предлагают исключить установки производительностью до 60 тонн сырья в сутки из категории опасных производственных объектов. Проект также обеспечивает возможность установить для вертикально интегрированных нефтяных компаний квоту в 10% добычи на снабжение таких предприятий. Если поправки примут, они вступят в силу 1 января 2027 года.

Регионы должны представить тарифы на техосмотр в декабре. Они будут действовать с 1 января до конца 2027 года. Если обоснование новых ставок не поступит, тариф проиндексируют на уровень инфляции за прошлый год. Обязательный периодический техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов физических лиц отменили в декабре 2021 года. Диагностическая карта нужна при регистрационных действиях для транспорта старше четырех лет, а также при изменении конструкции или замене основного компонента.