В 5 утра Kia Sportage прилег отдохнуть в котлован

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Впечатляющие фотографии происшествия были опубликованы в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте. На них видно, как темно-синий кроссовер Kia Sportage аккуратно лежит на боку в отделанной деревянной обрешеткой яме. Коммунальные службы вырыли на проезжей части огромный котлован и огородили его пластиковыми отбойниками, которые автомобиль раскидал, как детские кубики. Как сообщает портал Петербург2 , авария произошла в 5 часов утра у дома №108 по проспекту Луначарского.

В комментариях пользователи не отказали себе в удовольствии поупражняться в остроумии. Одни говорили, что на раскопе работают археологии и откопали древний Kia Sportage, хотя автомобиль третьего поколения выпускали не так уж давно, с 2010 по 2015 годы. Другие просили, чтобы фото аварии надо потом обязательно опубликовали в объявлении о продаже машины на Авито.

Упомянутые модели: KIA Sportage (от 1 434 900 Р )

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