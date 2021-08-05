5 августа 2021, 00:01
В Абхазии заканчивается бензин: в «Жигули» от безысходности льют АИ-100
Слухи о возможном подорожании топлива, экспортируемого из России, вызвали на заправках в Абхазии настоящий ажиотаж. Водители выстроились в очереди и покупают топливо впрок. В итоге, на одних АЗС бензин закончился, другие станции просто закрылись.
Дарья Климова Фото: sputnik-abkhazia.ru
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Фото: sputnik-abkhazia.ru
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На автозаправках выстроились гигантские очереди. Ажиотаж спровоцировал дефицит. Как сообщает телеграм-канал Sputnik Абхазия, топливо заливают в бензобаки, в канистры и даже в пластиковые бутылки. Если раньше водители выбирали бензин с определенным октановым числом, то сегодня даже владельцы «Жигулей» вынуждены лить в свои автомобили дорогой АИ-100 по 61 руб. за литр.
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