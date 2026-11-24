Метель и туман не грозят: как в Ухте научили самолеты садиться вслепую?

Когда полосу не видно из-за пурги или густого тумана, экипажу приходится полагаться только на приборы. Рассказываем, какой российский комплекс установили в аэропорту Ухты и что произойдет, если один из его узлов откажет прямо во время захода на посадку.

Когда полосу не видно из-за пурги или густого тумана, экипажу приходится полагаться только на приборы. Рассказываем, какой российский комплекс установили в аэропорту Ухты и что произойдет, если один из его узлов откажет прямо во время захода на посадку.

Ухтинский аэропорт обслуживает пассажирские рейсы и может использоваться как запасной аэродром, поэтому при плохой видимости экипажам нужна надежная навигация. Об установке инструментальной системы посадки ILS 2700 сообщили 23 ноября 2026 года. Комплекс разработала и смонтировала компания «Азимут», входящая в Госкорпорацию Ростех. Он предназначен для посадки в туман и метель, когда экипажу сложно ориентироваться по визуальным признакам, а также при других условиях плохой видимости.

ILS 2700 - аэродромная радиомаячная система, которая передает воздушному судну навигационные данные во время инструментального захода. Экипаж видит, насколько далеко находится взлетно-посадочная полоса, и получает данные об отклонении от заданного курса или глиссады. Так пилоты выдерживают расчетную траекторию снижения, когда туман или метель скрывают визуальные ориентиры.

В комплексе предусмотрены резервные компоненты: при отказе отдельный элемент автоматически заменяет резервный, а локальный сбой не затрагивает остальные части системы. Специалисты аэропорта могут дистанционно управлять оборудованием и проверять его состояние с автоматизированного рабочего места на командно-диспетчерском пункте.

Заместитель генерального директора «Азимута» Алексей Гальченков отметил, что Ухта - второй по численности город в Коми, где часто бывают туманы и метели. По его словам, радиомаячная система помогает поддерживать авиасообщение, когда визуальный заход затруднен. Ухтинский аэропорт может принимать самолеты и как запасной аэродром, поэтому инструментальная навигация нужна не только для регулярных рейсов.

Надежность оборудования в сложных российских условиях важна и для наземного транспорта. Похожие требования к зимней эксплуатации разбирались в материале о зимней подготовке тягача.

«Азимут» разрабатывает и производит аэронавигационные системы для аэродромов и воздушных трасс. Компания поставляет гражданской авиации средства связи и навигации, а ее оборудование используют для посадки. «Азимут» участвует в оснащении аэродромов и центров управления воздушным движением. По словам Алексея Гальченкова, техника компании работает в аэропортах Внуково и Домодедово в Москве. Она используется и в Шереметьево, а также в Пулково в Санкт-Петербурге.

Основные характеристики ILS 2700 соответствуют требованиям и рекомендациям ICAO. Систему используют на российских объектах, в том числе в аэропортах Москвы и Пулково. Она установлена и на аэродромах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Чукотки. Оборудование работает также на аэродромах Ямало-Ненецкого автономного округа, Иркутской и Архангельской областей. Установка комплекса в Ухте расширяет применение отечественного оборудования для инструментального захода на посадку.