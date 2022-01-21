21 января 2022, 10:41
В Африке слон напал на внедорожник и перевернул его, как игрушку (видео)
Водитель из Южной Африки на собственном горьком опыте узнал, что может произойти, если разозлить слона. В одном из национальных парков ЮАР рассвирепевшее животное атаковало внедорожник Ford с туристами.
Дарья Климова Фото: nypost.com
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Фото: nypost.com
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Эмоциональное видео было снято из другой машины с туристами, водитель которой тщетно сигналил, пытаясь отвлечь внимание свирепого животного. Когда слон поворачивает в сторону второй машины, запись обрывается. Как выяснили журналисты The New York Post, пассажиры первого внедорожника получили незначительные травмы. Власти ЮАР начали расследование, чтобы выяснить причины столь агрессивного поведения слона. По большей части, слоны довольно миролюбивы, но, очевидно, что-то произошло за кадром, что действительно разозлило животное.
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20.01.2022, 18:30
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20.01.2022, 17:59
Новый Toyota Land Cruiser 300 придется ждать 4 года
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