Опасное развлечение на воде - как прогулка обернулась госпитализацией

В акватории Средней Невки катер травмировал женщину после падения с гидроцикла

Вечер на воде закончился неожиданно. Несколько минут - и ситуация вышла из-под контроля. Подробности происшествия выясняют специалисты. Власти уже приняли меры по инциденту.

Вечер на воде закончился неожиданно. Несколько минут - и ситуация вышла из-под контроля. Подробности происшествия выясняют специалисты. Власти уже приняли меры по инциденту.

Вечернее катание на гидроциклах в районе Средней Невки обернулось серьезным происшествием. Группа из трех жителей Петербурга решила провести время на воде, однако для одной из участниц прогулка закончилась в больнице.

По информации Мойка78, инцидент произошел вечером 1 июля неподалеку от Крестовского острова. Женщина, управлявшая гидроциклом, не справилась с управлением и оказалась в воде. В этот момент по акватории проходил катер, который не успел затормозить и наехал на пострадавшую.

В результате столкновения женщина получила травму головы. Медики оценили ее состояние как средней тяжести и оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Остальные участники происшествия не пострадали.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и начали разбирательство. Для выяснения всех обстоятельств происшествия катер и гидроциклы были изъяты. Эксперты изучают техническое состояние водного транспорта и анализируют действия участников.

Власти напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании водных транспортных средств. Нарушение элементарных требований может привести к тяжелым последствиям даже во время обычной прогулки.

Сейчас специалисты продолжают проверку, чтобы установить, были ли нарушены какие-либо нормы эксплуатации гидроциклов и катеров. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах в отношении участников инцидента.