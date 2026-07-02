Опасное развлечение на воде - как прогулка обернулась госпитализацией

2 июля 2026, 17:53
В акватории Средней Невки катер травмировал женщину после падения с гидроцикла
В акватории Средней Невки катер травмировал женщину после падения с гидроцикла
Вечер на воде закончился неожиданно. Несколько минут - и ситуация вышла из-под контроля. Подробности происшествия выясняют специалисты. Власти уже приняли меры по инциденту.
Вечернее катание на гидроциклах в районе Средней Невки обернулось серьезным происшествием. Группа из трех жителей Петербурга решила провести время на воде, однако для одной из участниц прогулка закончилась в больнице.
По информации Мойка78, инцидент произошел вечером 1 июля неподалеку от Крестовского острова. Женщина, управлявшая гидроциклом, не справилась с управлением и оказалась в воде. В этот момент по акватории проходил катер, который не успел затормозить и наехал на пострадавшую.
В результате столкновения женщина получила травму головы. Медики оценили ее состояние как средней тяжести и оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Остальные участники происшествия не пострадали.
Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место и начали разбирательство. Для выяснения всех обстоятельств происшествия катер и гидроциклы были изъяты. Эксперты изучают техническое состояние водного транспорта и анализируют действия участников.
Власти напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании водных транспортных средств. Нарушение элементарных требований может привести к тяжелым последствиям даже во время обычной прогулки.
Сейчас специалисты продолжают проверку, чтобы установить, были ли нарушены какие-либо нормы эксплуатации гидроциклов и катеров. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших мерах в отношении участников инцидента.
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