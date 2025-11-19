Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

19 ноября 2025, 08:04

В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж

В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж

Два молодых спортсмена ушли из жизни: что не так с дорогами США?

В Алабаме погиб 20-летний футболист: трагедия на трассе потрясла колледж

В Алабаме произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой спортсмен. Колледж и близкие не могут поверить в произошедшее. Подробности аварии вызывают много вопросов. Что стало причиной рокового столкновения?

В Алабаме произошло серьезное ДТП, в котором погиб молодой спортсмен. Колледж и близкие не могут поверить в произошедшее. Подробности аварии вызывают много вопросов. Что стало причиной рокового столкновения?

В Алабаме произошла трагедия, которая потрясла не только спортивное сообщество, но и всю местную общественность. Молодой защитник футбольной команды колледжа Huntingdon, Джеймс Оуэнс, погиб в результате серьезной аварии на трассе. Как сообщает Dailymail, столкновение двух автомобилей унесло жизни сразу двух человек, оставив после себя множество вопросов и горькую утрату для родных и друзей.

ДТП случилось ранним утром на участке дороги в округе Чилтон. По информации источника, 20-летний Оуэнс управлял Chevrolet Camaro 2019 года, когда его автомобиль столкнулся с Toyota Tundra, за рулем которой находился 42-летний житель Мейплсвилла. Оба водителя скончались на месте происшествия, несмотря на оперативное прибытие экстренных служб. Причины аварии пока не раскрываются, однако известно, что столкновение произошло на высокой скорости.

Колледж Huntingdon выразил соболезнования семье и друзьям погибшего, отметив, что Джеймс был не только выдающимся спортсменом, но и человеком с большим сердцем. Его уважали как на поле, так и за его пределами. В память о нем однокурсники и близкие организовали акцию: в небо были запущены воздушные шары в цветах команды. Атмосфера скорби и поддержки объединила всех, кто знал молодого спортсмена.

Тренер команды отметил, что коллективу сейчас как никогда важно держаться вместе и продолжать двигаться вперед, несмотря на тяжелую утрату. По его словам, Джеймс всегда был примером для других, и команда намерена посвятить предстоящие матчи его памяти. В колледже также вспомнили о его искренней вере и доброте, которые вдохновляли окружающих.

Трагедия в Алабаме не единственная за последнее время. Как пишет Dailymail, недавно в Калифорнии погибла студентка Лорен Тернер, когда ее сбил грузовик во время езды на электросамокате без шлема. Ее подруга, находившаяся рядом, получила тяжелые травмы, но, по словам семьи, идет на поправку. Оба случая вновь поднимают вопросы о безопасности на дорогах и необходимости соблюдения элементарных правил.

Потеря молодых и перспективных людей всегда вызывает резонанс. Водители и пешеходы должны помнить: даже одна секунда невнимательности может привести к необратимым последствиям. Родные и друзья Джеймса Оуэнса надеются, что его история станет напоминанием о важности осторожности за рулем и уважения к жизни.

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Toyota Tundra
Упомянутые марки: Chevrolet, Toyota
