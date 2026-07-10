Рабочие лошадки для сложных трасс: как новые МАЗы помогут ускорить ремонт дорог в Алтайском крае

10 июля 2026, 12:12
В Алтайском крае сформировали новую автоколонну из 10 самосвалов МАЗ-6501
В Алтайском крае сформировали новую автоколонну из 10 самосвалов МАЗ-6501
АО «Южное ДСУ» Алтайского края усилило свой автопарк десятью современными самосвалами МАЗ-6501 с прицепами МАЗ-8561. Это решение может повлиять на скорость и качество дорожных работ в регионе. Какие задачи теперь решаются быстрее, и что говорят специалисты - в нашем материале. Мало кто знает, какие нюансы скрываются за обновлением техники.
В Алтайском крае дорожная отрасль получила заметное усиление: предприятие АО «Южное ДСУ» приобрело десять новых самосвалов МАЗ-6501, дополненных прицепами МАЗ-8561. Как сообщает 110km.ru, эта техника уже поступила в распоряжение новой автоколонны, что позволяет рассчитывать на повышение эффективности перевозки инертных материалов с карьеров и дробильно-сортировочных фабрик.
Каждый из новых самосвалов оснащен современным двигателем, который отличается низким расходом топлива и высокой надежностью. Это особенно важно для регионов с протяженными маршрутами и сложными погодными условиями, где перебои в работе техники могут привести к срыву графика дорожных работ. Водителям предоставлены улучшенные условия: в кабинах есть спальные места, кондиционеры и все необходимое для комфортной работы в длительных сменах.
Высокая грузоподъемность новых машин позволяет перевозить больше материалов за одну поездку, что напрямую влияет на темпы строительства и ремонта дорог. По мнению специалистов, подобное обновление автопарка может стать примером для других регионов, где вопрос модернизации техники стоит особенно остро. Важно отметить, что белорусские самосвалы МАЗ давно зарекомендовали себя как надежные рабочие лошадки, способные выдерживать интенсивную эксплуатацию в непростых условиях.
Торговый представитель Беларуси в России Дмитрий Пацыкайлик подчеркнул, что поставка техники МАЗ в Алтайский край - это не только укрепление партнерских связей, но и вклад в развитие транспортной инфраструктуры региона. По его словам, новые самосвалы созданы для работы в самых сложных условиях, а опыт белорусских инженеров позволяет рассчитывать на долгий срок службы машин.
Если Вы не знали, МАЗ выпускает широкий спектр автомобилей: от магистральных тягачей до специализированных машин для коммунального хозяйства и строительства. Продукция МАЗ экспортируется более чем в 45 стран, а сама марка известна своей выносливостью и адаптацией к суровым климатическим условиям. В России техника МАЗ традиционно востребована в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере. Благодаря постоянному обновлению модельного ряда и внедрению современных технологий, бренд сохраняет устойчивые позиции на рынке грузовых автомобилей.
Судя по имеющимся данным, обновление автопарка АО «Южное ДСУ» может стать важным шагом для повышения качества дорожных работ в Алтайском крае. Внедрение современных самосвалов позволяет не только ускорить перевозку материалов, но и снизить эксплуатационные расходы за счет экономичных двигателей. Кроме того, улучшенные условия для водителей способствуют снижению текучести кадров и повышению производительности. В целом, подобные решения формируют тренд на обновление техники в дорожной отрасли, что особенно актуально в условиях растущих требований к инфраструктуре.
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