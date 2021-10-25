25 октября 2021, 08:58
В Англии нашлась целая «Улица глупости», которая ловит минимум две машины в неделю (видео)
В городке Уотфорд, расположенном в нескольких милях к северо-западу от Лондона, есть Вудмир-авеню, ширина проезжей части которой составляет всего 7 футов (2,1 метра). Ограничение ввели, чтобы помешать большим грузовикам проезжать через жилой район, но жертвами регулярно становятся водители легковушек.
Дарья Климова Фото: thedrive.com
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Фото: thedrive.com
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У Вудмир-авеню есть даже своя группа в Facebook, в которой публикуют подборки наиболее ярких аварий. На видео можно заметить, что даже крупные фургоны не испытывают особых трудностей с проездом по узкой полосе, а чаще всего попадают в ловушку – малолитражки. Так что дело вовсе не в ширине полосы, а во внимательности водителя и его знании габаритов своего автомобиля.
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