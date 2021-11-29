В Антарктиде хотели построить полноценную взлетно-посадочную полосу, проектировали 5 лет, а потом решили отказаться (угадайте страну)
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Однако, выяснилось проект окажется очень дорогим и трудоемким. Строительство займет порядка 20 лет, а общая стоимость взлетно-посадочной полосы Дэвиса будет эквивалентна стоимости нескольких крупных региональных аэропортов в Австралии. Не говоря уже о том, что стройку предстоит развернуть в суровых климатических условиях.
Австралийские власти решили не тратить деньги и довольствоваться нынешним аэродромом Уилкинс, который открыт только летом. При этом все экологические и экономические наработки, собранные за последние пять лет, не пропадут зря, а будут использованы в альтернативных проектах, направленных на расширение стратегических возможностей Австралии.
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