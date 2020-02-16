В апреле на платную трассу М-11 придет устойчивая сотовая связь
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Фото: Gorod4852.ru
Однако, свежая информации ГК «Автодор» должна несколько улучшить настроение автомобилистов. По данным компании «на 70 % протяженности дороги М-11 - а именно с 58-го по 543-й км – завершено строительство мачт сотовой связи и подходит к концу монтаж оборудования «МТС».
При этом в течение текущего года планируется размещение оборудования остальных операторов сотовой связи – и опять же, на всём протяжении высокоскоростной магистрали.
Водители откликнулись на эту информацию. Александр Агарков задает вопрос: «А зачем на трассе 4G? Голосовая связь только нужна, а в Интернете сидеть за рулём на скоростной трассе точно не стоит! Я бы ещё понял, если бы там автобусы ходили и в Интернете сидели бы пассажиры». Ему отвечает Арам Арзуманов: «Как зачем? Хотя бы для навигатора. Или пассажирам в автомобиле Инет не нужен»?
Андрей Давыдкин подошел к вопросу с толком и расстановкой: «На скоростной трассе, где практически нет съездов, разве можно заблудиться? В той глуши, где реально нужен навигатор, связи 4G даже не предвидится, но для этого давно существуют офф-лайн карты, которым Интернет не нужен».
Не обошлось в комментариях без юмора. Денис Харин: «Какая-то нездоровая любовь к красно-белым. Сначала «Лукойл» построил первые заправки, теперь МТС - первый оператор». Даниил Царегородцев: «Магазины «Красное&белое» на очереди».
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