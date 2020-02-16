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16 февраля 2020, 13:21

В апреле на платную трассу М-11 придет устойчивая сотовая связь

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Фото пользователя 110km.ru
Отсутствие сигнала сотовой связи на только что введенной в эксплуатацию платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург М-11 «Нева» продолжает тревожить пользователей дороги.
В апреле на платную трассу М 11 придет устойчивая сотовая связь

Фото: Gorod4852.ru

Однако, свежая информации ГК «Автодор» должна несколько улучшить настроение автомобилистов. По данным компании «на 70 % протяженности дороги М-11 - а именно с 58-го по 543-й км – завершено строительство мачт сотовой связи и подходит к концу монтаж оборудования «МТС».

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В ГК «Автодор» обещают, что уже с апреля текущего года на всём участке заработает устойчивая сотовая связь данного сотового оператора с передачей данных по стандарту 4G.

При этом в течение текущего года планируется размещение оборудования остальных операторов сотовой связи – и опять же, на всём протяжении высокоскоростной магистрали. 

Водители откликнулись на эту информацию. Александр Агарков задает вопрос: «А зачем на трассе 4G? Голосовая связь только нужна, а в Интернете сидеть за рулём на скоростной трассе точно не стоит! Я бы ещё понял, если бы там автобусы ходили и в Интернете сидели бы пассажиры». Ему отвечает Арам Арзуманов: «Как зачем? Хотя бы для навигатора. Или пассажирам в автомобиле Инет не нужен»?

Андрей Давыдкин подошел к вопросу с толком и расстановкой: «На скоростной трассе, где практически нет съездов, разве можно заблудиться? В той глуши, где реально нужен навигатор, связи 4G даже не предвидится, но для этого давно существуют офф-лайн карты, которым Интернет не нужен».

Не обошлось в комментариях без юмора. Денис Харин: «Какая-то нездоровая любовь к красно-белым. Сначала «Лукойл» построил первые заправки, теперь МТС - первый оператор». Даниил Царегородцев: «Магазины «Красное&белое» на очереди».


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В апреле на платную трассу М-11 придет устойчивая сотовая связь
Однако, свежая информации ГК «Автодор» должна несколько улучшить настроение автомобилистов. По данным компании «на 70 % протяженности дороги М-11 - а именно с 58-го по 543-й км – завершено строительство мачт сотовой связи и подходит к концу монтаж оборудования «МТС». {{material_125552}} В ГК «Автодор» обещают, что уже с апреля текущего года на всём участке заработает устойчивая сотовая связь данного сотового оператора с передачей данных по стандарту 4G.При этом в течение текущего года планируется размещение оборудования остальных операторов сотовой связи – и опять же, на всём протяжении высокоскоростной магистрали.  Водители откликнулись на эту информацию. Александр Агарков задает вопрос: «А зачем на трассе 4G? Голосовая связь только нужна, а в Интернете сидеть за рулём на скоростной трассе точно не стоит! Я бы ещё понял, если бы там автобусы ходили и в Интернете сидели бы пассажиры». Ему отвечает Арам Арзуманов: «Как зачем? Хотя бы для навигатора. Или пассажирам в автомобиле Инет не нужен»?Андрей Давыдкин подошел к вопросу с толком и расстановкой: «На скоростной трассе, где практически нет съездов, разве можно заблудиться? В той глуши, где реально нужен навигатор, связи 4G даже не предвидится, но для этого давно существуют офф-лайн карты, которым Интернет не нужен».Не обошлось в комментариях без юмора. Денис Харин: «Какая-то нездоровая любовь к красно-белым. Сначала «Лукойл» построил первые заправки, теперь МТС - первый оператор». Даниил Царегородцев: «Магазины «Красное&белое» на очереди».
2020-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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