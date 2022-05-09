В апреле продажи Volvo Cars упали почти на 25%. Но почему шведы не расстраиваются?
Фото: Volvo
При этом она (доля) стремится к тому, чтобы к 2025 году не менее 50% машин марки использовали исключительно электрическую тягу.
«В апреле обострение ситуации с ковид-19 на востоке Китая оказало негативное влияние на розничные продажи в Китае, а также добавило новых проблем в ослабленных глобальных цепочках поставок. Это привело к дополнительному спаду автопроизводства», - говорится в официальном заявлении Volvo.
При этом на прошлой неделе представитель Volvo Cars заявил: несмотря на нехватку полупроводников во всем мире и более высокую стоимость производства, вызванную кризисом на Украине (а это рост стоимости сырья, энергии и грузоперевозок), финансовые результаты компании удовлетворительные.
Напомним, что в феврале Volvo приостановила продажи, обслуживание и производство на территории России. В прошлом году на бизнес в нашей стране приходилось около 3% общемировых продаж скандинавов.
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