20 мая 2019, 12:18

В апреле российский рынок подержанных автомобилей вырос на 9%

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По данным аналитического агентства «Автостат», в апреле 2019 года в России было продано 482,2 тыс. автомобилей с пробегом или на 8,6% больше, чем в апреле прошлого года. Первое место с двукратным отрывом от преследователей занимает Lada.
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На фоне апрельского снижения продаж новых автомобилей (-2,7%), вторичный авторынок вновь вернулся к росту (+8,6%) после мартовской стагнации. Более четверти всех перепродаж приходится на российскую марку Lada. В апреле новых владельцев обрели 123 тыс. экземпляров или на 6,6% больше, чем годом ранее. Второе место занимает первая среди иномарок – Toyota с показателем 52,3 тыс. проданных автомобилей с пробегом (+4,8%). На третьем месте расположился еще один японский бренд – Nissan (27,3 тыс. экз., +10,9%).

Далее идут «корейцы». Hyundai продолжает опережать Kia, которая, тем не менее, «растет» быстрее. В апреле в России было продано 25,1 тыс. подержанных автомобилей Hyundai (+16,7%) и 22,8 тыс. автомобилей Kia (+18,4%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на вторичном рынке марок вошли: Chevrolet (21,4 тыс. экз., +7,9%), Volkswagen (19,2 тыс. экз., +11,7%), Ford (18,4 тыс. экз., +6,5%), Renault (18,2 тыс. экз., +14,2%) и Mitsubishi (14,1 тыс. экз., +6,0%).

Если говорить о конкретных моделях, то лидером среди подержанных автомобилей в апреле стала Lada 2114 (12,3 тыс. экз., +0,9%). Второе место занимает Lada 2107 (11,5 тыс. экз., +3,4%). На третьей строчке – самая продаваемая иномарка Ford Focus (11,5 тыс. экз., +6,4%). Замыкают пятерку лидеров Toyota Corolla (9,2 тыс. экз.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. экз.; +19,6%).


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В апреле российский рынок подержанных автомобилей вырос на 9%
{{material_126498}}На фоне апрельского снижения продаж новых автомобилей (-2,7%), вторичный авторынок вновь вернулся к росту (+8,6%) после мартовской стагнации. Более четверти всех перепродаж приходится на российскую марку Lada. В апреле новых владельцев обрели 123 тыс. экземпляров или на 6,6% больше, чем годом ранее. Второе место занимает первая среди иномарок – Toyota с показателем 52,3 тыс. проданных автомобилей с пробегом (+4,8%). На третьем месте расположился еще один японский бренд – Nissan (27,3 тыс. экз., +10,9%).Далее идут «корейцы». Hyundai продолжает опережать Kia, которая, тем не менее, «растет» быстрее. В апреле в России было продано 25,1 тыс. подержанных автомобилей Hyundai (+16,7%) и 22,8 тыс. автомобилей Kia (+18,4%). Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных на вторичном рынке марок вошли: Chevrolet (21,4 тыс. экз., +7,9%), Volkswagen (19,2 тыс. экз., +11,7%), Ford (18,4 тыс. экз., +6,5%), Renault (18,2 тыс. экз., +14,2%) и Mitsubishi (14,1 тыс. экз., +6,0%).Если говорить о конкретных моделях, то лидером среди подержанных автомобилей в апреле стала Lada 2114 (12,3 тыс. экз., +0,9%). Второе место занимает Lada 2107 (11,5 тыс. экз., +3,4%). На третьей строчке – самая продаваемая иномарка Ford Focus (11,5 тыс. экз., +6,4%). Замыкают пятерку лидеров Toyota Corolla (9,2 тыс. экз.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. экз.; +19,6%).
2019-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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