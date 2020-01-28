28 января 2020, 00:01
В апреле в Москве стартует Motorsport Expo 2020
- 4076
- 0
Фото: Motorsport Expo
С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр состоится 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020. Посетителей ждет выставка мощной гоночной техники, выступления известных спортсменов, конкурс тюнинга и розыгрыши призов.
Фото: Motorsport Expo
Каждый год выставка Motorsport Expo объединяет представителей гоночного сообщества и открывает занавес в удивительный мир быстрых гонщиков и мощной техники. Участниками мероприятия станут компании-производители гоночной техники и комплектующих, известные гоночные команды и их боевые машины. С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы. И неважно, ставят ли они рекорды на треке или покоряют бездорожье.
Впервые в рамках Motorsport Expo 2020 пройдет Tuning Contest - первый тюнинг-конкурс, где будут выбирать лучшую тюнингованную технику в различных номинациях. Яркие и нестандартные автомобили, заряженные спортивные мотоциклы – на выставке будут определены самые красочные участники, достойные победы и призов конкурса.
Как всегда, посетителей ждет яркая развлекательная программа. Здесь можно будет посмотреть выступления известных спортсменов, а на стендах компаний пройдут розыгрыши и интерактивные мероприятия, которые заинтересуют людей разных возрастов. Чувство скорости, выброс адреналина, дух соперничества – именно этими эмоциями пропитана каждая выставка Motorsport Expo.
В 2020 году впервые Motorsport Expo пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте. Следите за новостями на http://motorsportexpo.moscow/
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Помощь в оформлении водительских мед справок - Официально - Включая ПНД/ НД - С занесением в реестр - Без предоплаты - Оплата после проверки и при получении документов - Филиалы во всех городах РФ - 3000 руб оплата при получении. Справка форма 003, необходима для получения/ обмена водительских Контакты: ...
Есть интернет магазин контрактных и новых запчастей для Дайхатсу https:// japancarts.ru/ shop/ daihatsu/ Хороший выбор по очень демократичным ценам
Есть ещё не плохой магазин запчасти, там контрактные из Японии и новые оригинальные и дубликатные. Сайт магазина https:// japancarts.ru/ shop/ Брал, вроде нормально, отправляют по стране быстро.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве