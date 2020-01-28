Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 января 2020, 00:01

В апреле в Москве стартует Motorsport Expo 2020

  • 4076
  • 0
Фото: Motorsport Expo
С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр состоится 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020. Посетителей ждет выставка мощной гоночной техники, выступления известных спортсменов, конкурс тюнинга и розыгрыши призов.
В апреле в Москве стартует Motorsport Expo 2020

Фото: Motorsport Expo

Каждый год выставка Motorsport Expo объединяет представителей гоночного сообщества и открывает занавес в удивительный мир быстрых гонщиков и мощной техники. Участниками мероприятия станут компании-производители гоночной техники и комплектующих, известные гоночные команды и их боевые машины. С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы. И неважно, ставят ли они рекорды на треке или покоряют бездорожье.

Впервые в рамках Motorsport Expo 2020 пройдет Tuning Contest - первый тюнинг-конкурс, где будут выбирать лучшую тюнингованную технику в различных номинациях. Яркие и нестандартные автомобили, заряженные спортивные мотоциклы – на выставке будут определены самые красочные участники, достойные победы и призов конкурса.
 
 

Как всегда, посетителей ждет яркая развлекательная программа. Здесь можно будет посмотреть выступления известных спортсменов, а на стендах компаний пройдут розыгрыши и интерактивные мероприятия, которые заинтересуют людей разных возрастов. Чувство скорости, выброс адреналина, дух соперничества – именно этими эмоциями пропитана каждая выставка Motorsport Expo.

В 2020 году впервые Motorsport Expo пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте. Следите за новостями на http://motorsportexpo.moscow/

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Продажа
Помощь в оформлении водительских мед справок - Официально - Включая ПНД/ НД - С занесением в реестр - Без предоплаты - Оплата после проверки и при получении документов - Филиалы во всех городах РФ - 3000 руб оплата при получении. Справка форма 003, необходима для получения/ обмена водительских Контакты: ...
mediumplus
Запчасти Дайхатсу
Есть интернет магазин контрактных и новых запчастей для Дайхатсу https:// japancarts.ru/ shop/ daihatsu/ Хороший выбор по очень демократичным ценам
Dkflbvbh123
Дешевые автозапчасти
Есть ещё не плохой магазин запчасти, там контрактные из Японии и новые оригинальные и дубликатные. Сайт магазина https:// japancarts.ru/ shop/ Брал, вроде нормально, отправляют по стране быстро.
Dkflbvbh123
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 54 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 29 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В апреле в Москве стартует Motorsport Expo 2020
Каждый год выставка Motorsport Expo объединяет представителей гоночного сообщества и открывает занавес в удивительный мир быстрых гонщиков и мощной техники. Участниками мероприятия станут компании-производители гоночной техники и комплектующих, известные гоночные команды и их боевые машины. С 3 по 5 апреля в ЦВК Экспоцентр можно будет увидеть гоночные болиды и быстрейшие мотоциклы. И неважно, ставят ли они рекорды на треке или покоряют бездорожье.Впервые в рамках Motorsport Expo 2020 пройдет Tuning Contest - первый тюнинг-конкурс, где будут выбирать лучшую тюнингованную технику в различных номинациях. Яркие и нестандартные автомобили, заряженные спортивные мотоциклы – на выставке будут определены самые красочные участники, достойные победы и призов конкурса.  Как всегда, посетителей ждет яркая развлекательная программа. Здесь можно будет посмотреть выступления известных спортсменов, а на стендах компаний пройдут розыгрыши и интерактивные мероприятия, которые заинтересуют людей разных возрастов. Чувство скорости, выброс адреналина, дух соперничества – именно этими эмоциями пропитана каждая выставка Motorsport Expo.В 2020 году впервые Motorsport Expo пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна», которая ежегодно бьет рекорды по количеству мототехники и посетителей, влюбленных в мотоциклы. Посетителям Motorsport Expo будет доступен вход на «Мотовесну» и на другие не менее интересные экспозиции, которые будут анонсированы на официальном сайте. Следите за новостями на http://motorsportexpo.moscow/
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновск Тюмень Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.