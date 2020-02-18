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18 февраля 2020, 16:54

В апреле в Москву придет «Мотовесна»

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Фото: Мотовесна
С 3 по 5 апреля в столичном ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне пройдет 10-я международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна–2020». Мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна

Фото: Мотовесна

В апреле в Москву придет Мотовесна
В апреле в Москву придет Мотовесна
В апреле в Москву придет Мотовесна
В апреле в Москву придет Мотовесна
В апреле в Москву придет Мотовесна
В апреле в Москву придет Мотовесна
«Мотовесна» - это крупнейшее в своей области событие года. В 2020 году площадь экспозиции превысит 20 тысяч кв. метров. По традиции здесь разместят свои стенды все крупнейшие международные и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей: Harley-Davidson, BMW, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, ZERO, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Урал» и многие другие. Кроме того, на выставке будут представлены компании-дилеры, мотоклубы, а также независимые дизайн-ателье, художники и ювелиры.

Бок о бок с современной мототехникой на выставке продемонстрируют раритетные образцы. По случаю 75-летнего юбилея Победы на «Мотовесне-2020» пройдет уникальная выставка мотоциклов, состоявших на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Многие из них хранились в частных коллекциях, в единственном экземпляре и выставляются впервые. 

Отдельной экспозицией на «Мотовесне-2020» расположится партнер выставки — фестиваль скорости «Байкальская миля». На стенде фестиваля можно будет увидеть эксклюзивную технику, участвовавшую в заездах на установление рекордов скорости по льду Байкала – самого глубокого озера на планете. В рамках мероприятия пройдет церемония награждения участников и рекордсменов фестиваля. 
 
 

Помимо выставки гостей ждут соревнования по флэт-треку, встречи со спортсменами, презентации проектов, увлекательная детская программа, а также эпическая коллаборация Московского Custom & Tuning Show и Russian Handbuilt Cup, которая обещает стать самым ярким событием десятилетия в отечественной кастом-индустрии. Также впервые на одной площадке с «Мотовесной» пройдет 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020, объединяющая представителей гоночного сообщества: производителей техники и комплектующих, известные команды и их боевые машины. 

Выставка «Мотовесна-2020» пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр», расположенном по адресу: Краснопресненская наб., 14. Подробную информацию и время работы выставки «Мотовесна-2020» можно уточнить на официальном сайте мероприятия


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В апреле в Москву придет «Мотовесна»
«Мотовесна» - это крупнейшее в своей области событие года. В 2020 году площадь экспозиции превысит 20 тысяч кв. метров. По традиции здесь разместят свои стенды все крупнейшие международные и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей: Harley-Davidson, BMW, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, ZERO, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Урал» и многие другие. Кроме того, на выставке будут представлены компании-дилеры, мотоклубы, а также независимые дизайн-ателье, художники и ювелиры.Бок о бок с современной мототехникой на выставке продемонстрируют раритетные образцы. По случаю 75-летнего юбилея Победы на «Мотовесне-2020» пройдет уникальная выставка мотоциклов, состоявших на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Многие из них хранились в частных коллекциях, в единственном экземпляре и выставляются впервые. Отдельной экспозицией на «Мотовесне-2020» расположится партнер выставки — фестиваль скорости «Байкальская миля». На стенде фестиваля можно будет увидеть эксклюзивную технику, участвовавшую в заездах на установление рекордов скорости по льду Байкала – самого глубокого озера на планете. В рамках мероприятия пройдет церемония награждения участников и рекордсменов фестиваля.   Помимо выставки гостей ждут соревнования по флэт-треку, встречи со спортсменами, презентации проектов, увлекательная детская программа, а также эпическая коллаборация Московского Custom & Tuning Show и Russian Handbuilt Cup, которая обещает стать самым ярким событием десятилетия в отечественной кастом-индустрии. Также впервые на одной площадке с «Мотовесной» пройдет 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020, объединяющая представителей гоночного сообщества: производителей техники и комплектующих, известные команды и их боевые машины. Выставка «Мотовесна-2020» пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр», расположенном по адресу: Краснопресненская наб., 14. Подробную информацию и время работы выставки «Мотовесна-2020» можно уточнить на официальном сайте мероприятия. 
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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