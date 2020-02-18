18 февраля 2020, 16:54
В апреле в Москву придет «Мотовесна»
- 1254
- 0
Фото: Мотовесна
С 3 по 5 апреля в столичном ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне пройдет 10-я международная выставка техники для активного отдыха «Мотовесна–2020». Мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей мотоциклов, квадроциклов и скутеров.
Фото: Мотовесна
Фото: Мотовесна
Фото: Мотовесна
Фото: Мотовесна
Фото: Мотовесна
Фото: Мотовесна
«Мотовесна» - это крупнейшее в своей области событие года. В 2020 году площадь экспозиции превысит 20 тысяч кв. метров. По традиции здесь разместят свои стенды все крупнейшие международные и российские производители мототехники, аксессуаров и запчастей: Harley-Davidson, BMW, Yamaha, Indian, Polaris, BRP, Bajaj, ZERO, Kawasaki, Aprilia, Moto Guzzi, MV Agustа, «Зид», «Урал» и многие другие. Кроме того, на выставке будут представлены компании-дилеры, мотоклубы, а также независимые дизайн-ателье, художники и ювелиры.
Бок о бок с современной мототехникой на выставке продемонстрируют раритетные образцы. По случаю 75-летнего юбилея Победы на «Мотовесне-2020» пройдет уникальная выставка мотоциклов, состоявших на вооружении Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Многие из них хранились в частных коллекциях, в единственном экземпляре и выставляются впервые.
Отдельной экспозицией на «Мотовесне-2020» расположится партнер выставки — фестиваль скорости «Байкальская миля». На стенде фестиваля можно будет увидеть эксклюзивную технику, участвовавшую в заездах на установление рекордов скорости по льду Байкала – самого глубокого озера на планете. В рамках мероприятия пройдет церемония награждения участников и рекордсменов фестиваля.
Помимо выставки гостей ждут соревнования по флэт-треку, встречи со спортсменами, презентации проектов, увлекательная детская программа, а также эпическая коллаборация Московского Custom & Tuning Show и Russian Handbuilt Cup, которая обещает стать самым ярким событием десятилетия в отечественной кастом-индустрии. Также впервые на одной площадке с «Мотовесной» пройдет 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2020, объединяющая представителей гоночного сообщества: производителей техники и комплектующих, известные команды и их боевые машины.
Выставка «Мотовесна-2020» пройдет в московском ЦВК «Экспоцентр», расположенном по адресу: Краснопресненская наб., 14. Подробную информацию и время работы выставки «Мотовесна-2020» можно уточнить на официальном сайте мероприятия.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пишу от имени поставщика данной компании. Несколько лет назад выставили на реализацию аккумуляторы, клиент сообщал, что продаж нет, два года назад мы начали просить аккумуляторы вернуть, так как нет продаж. Каждый раз клиент уверял, что аккумуляторы в полном порядке и что вернет их позже. В итоге, ...
Направила страховая с кузовным ремонтом. Не буду описывать весь процесс оформления, это не важно, три нежели ушло на все, но когда я приехал за машиной, то в глаза сразу бросился зазор крышки багажника. Она косила сантиметра на два, на бежевом цвете это сразу бросилось в глаза. Но видел это только я ...
Купил новый автомобиль в этом салоне. За полгода облезли все хромированные детали кузова, и я поспешил обратиться в сервис. До этого не бывал тут, и был немного шокирован этим местом, которое выглядело как гаражная шарага с соответствующим поведением работников. Машину приняли на осмотр, сами не позвонил ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве