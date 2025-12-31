Редкий полуинтегрированный автодом Урал 4320 с автономией и дизельным мотором – подробности и цена

31 декабря 2025, 07:46
В Армавире продают уникальный автодом на базе Урал 4320 с пробегом 60 тысяч км
В Армавире выставлен на продажу необычный автодом на базе Урал 4320. Машина оборудована автономными системами и дизельным двигателем. Пробег всего 60 тысяч километров. В объявлении указаны интересные детали комплектации. Цена и особенности – в нашем материале.
В Краснодарском крае появилось редкое предложение для любителей путешествий и необычных автомобилей. В Армавире на продажу выставлен полуинтегрированный автодом, построенный на базе знаменитого грузовика Урал 4320 2007 года выпуска. Такой вариант подойдет тем, кто ищет не просто транспорт, а настоящий дом на колесах с возможностью автономного проживания.
Автомобиль оснащен дизельным двигателем ЯМЗ 236М2-1000186 объемом 11 литров, развивающим 230 лошадиных сил. В паре с ним работает механическая коробка передач, а полный привод обеспечивает уверенное движение по любым дорогам. Пробег машины составляет всего 60 тысяч километров, что для техники такого класса считается небольшим показателем.
Особое внимание уделено автономности и комфорту. Внутри автодома установлена заводская термоизоляция толщиной 10 сантиметров из пеноплекса, что позволяет использовать его в любое время года. Для энергоснабжения предусмотрена солнечная электростанция мощностью 1,5 кВт на 220 Вольт. Водоснабжение организовано с помощью бака на 300 литров, оснащенного насосом и шлангами для удобной закачки воды.
Кухонная зона оборудована газовой плитой, раковиной и холодильником. Для развлечений установлен телевизор с доступом к Триколор ТВ. Отопление обеспечивает немецкая газовая печь Truma, а два газовых баллона позволяют не беспокоиться о запасе топлива для бытовых нужд в течение месяца. В санузле установлен новый биотуалет, а для поддержания комфортной температуры в жару предусмотрен кондиционер.
Автомобиль укомплектован новой резиной и дисками – всего семь колес. Двигатель турбированный, что добавляет мощности и надежности при движении по пересеченной местности. Цена автодома составляет 4 500 000 рублей. Такой вариант может заинтересовать как любителей автопутешествий, так и тех, кто ищет необычный и надежный транспорт для длительных поездок или жизни вне города.
