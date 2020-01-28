В арсенале Bridgestone будет больше грузовых шинных центров Truck Point
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На сегодняшний день Truck Point представляет собой сеть из 70 профессиональных грузовых шинных сервисных центров с широкой географией, а также платформу для цифровых решений и делового сотрудничества.
По итогам 2019 года было открыто 20 фирменных магазинов в России и странах СНГ. Среди них первый центр Truck Point в Белоруссии, открывшийся в июле этого года в Минске. Кроме того, «Bridgestone Россия и СНГ» учредила магазин Truck Point в Калининграде – транзитном узле для транспортировки в Западную Европу. В настоящее время это самая западная торгово-сервисная точка сети. Два крупных центра Truck Point были открыты в Красноярске и Хабаровске.
Руководитель Управления развития и продаж коммерческих шин «Bridgestone Россия и СНГ»: Вячеслав Вилисов отметил, что со временем сеть Truck Point станет ещё большей основой для бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества и цифровых решений для автопарков.
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