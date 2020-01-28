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28 января 2020, 18:16

В арсенале Bridgestone будет больше грузовых шинных центров Truck Point

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Компания «Bridgestone Россия и СНГ» расширяет охват сети фирменных грузовых шинных центров Truck Point и увеличивает доступность своих товаров и услуг для профессионалов грузоперевозок и логистических партнёров.

На сегодняшний день Truck Point представляет собой сеть из 70 профессиональных грузовых шинных сервисных центров с широкой географией, а также платформу для цифровых решений и делового сотрудничества.

По итогам 2019 года было открыто 20 фирменных магазинов в России и странах СНГ. Среди них первый центр Truck Point в Белоруссии, открывшийся в июле этого года в Минске. Кроме того, «Bridgestone Россия и СНГ» учредила магазин Truck Point в Калининграде – транзитном узле для транспортировки в Западную Европу. В настоящее время это самая западная торгово-сервисная точка сети. Два крупных центра Truck Point были открыты в Красноярске и Хабаровске.

Руководитель Управления развития и продаж коммерческих шин «Bridgestone Россия и СНГ»: Вячеслав Вилисов отметил, что со временем сеть Truck Point станет ещё большей основой для бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества и цифровых решений для автопарков.


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В арсенале Bridgestone будет больше грузовых шинных центров Truck Point
На сегодняшний день Truck Point представляет собой сеть из 70 профессиональных грузовых шинных сервисных центров с широкой географией, а также платформу для цифровых решений и делового сотрудничества. По итогам 2019 года было открыто 20 фирменных магазинов в России и странах СНГ. Среди них первый центр Truck Point в Белоруссии, открывшийся в июле этого года в Минске. Кроме того, «Bridgestone Россия и СНГ» учредила магазин Truck Point в Калининграде – транзитном узле для транспортировки в Западную Европу. В настоящее время это самая западная торгово-сервисная точка сети. Два крупных центра Truck Point были открыты в Красноярске и Хабаровске.Руководитель Управления развития и продаж коммерческих шин «Bridgestone Россия и СНГ»: Вячеслав Вилисов отметил, что со временем сеть Truck Point станет ещё большей основой для бизнеса, взаимовыгодного сотрудничества и цифровых решений для автопарков.
2020-01-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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