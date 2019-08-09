9 августа 2019, 12:51
В Астрахани маршрутка атаковала Aurus
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Автомобиль люксовой российской марки Aurus попал в первое ДТП. В тестовый лимузин врезалась маршрутка, отъезжавшая от остановки. Обошлось без серьезных повреждений. На время оформления инцидента Aurus прикрыли отрезом ткани.
Aurus
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На место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД. ДТП было признано незначительным. У «Ауруса» отвалилось боковое зеркало заднего вида. По закону, небольшие аварии, сумма ущерба в которых не превышает 100 тысяч рублей, можно оформить по европротоколу. Участники аварии фиксируют на фото или видео все обстоятельства происшествия, составляют схему и освобождают проезжую часть. Но зеркало у Aurus очень дорогое, поэтому вызов на место сотрудников ГИБДД вполне оправдан. Продажи Aurus еще не начались. В начале июля стало известно, что «гражданская» версия седана будет стоить порядка 18 млн рублей, а лимузин – еще дороже.
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2019 году частным клиентам продадут не более 6 экземпляров Aurus. Пока автомобили собирают силами НАМИ небольшими объемами. Высокая загруженность заказами для президентского автопарка не позволяет марке выпустить автомобиль в свободную продажу. Желающим приобрести отечественный люксовый автомобиль придется ждать как минимум до 2020 года.
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