Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
9 августа 2019, 12:51

В Астрахани маршрутка атаковала Aurus

  • 22
  • 0
Автомобиль люксовой российской марки Aurus попал в первое ДТП. В тестовый лимузин врезалась маршрутка, отъезжавшая от остановки. Обошлось без серьезных повреждений. На время оформления инцидента Aurus прикрыли отрезом ткани.
В Астрахани маршрутка атаковала Aurus

Aurus

Ранее мы писали
Названа предварительная стоимость седана Aurus Senat, разработанного специально для высокопоставленных российских ...
Читать далее
В группе ВК «Аварии Астрахань» появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием лимузина Aurus. Как сообщается, маршрутное такси отъезжало от остановки и не пропустило следовавший мимо представительский автомобиль. На фото видны как минимум два тестовых прототипа – седан и лимузин. Оба – белого цвета.

На место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД. ДТП было признано незначительным. У «Ауруса» отвалилось боковое зеркало заднего вида. По закону, небольшие аварии, сумма ущерба в которых не превышает 100 тысяч рублей, можно оформить по европротоколу. Участники аварии фиксируют на фото или видео все обстоятельства происшествия, составляют схему и освобождают проезжую часть. Но зеркало у Aurus очень дорогое, поэтому вызов на место сотрудников ГИБДД вполне оправдан. Продажи Aurus еще не начались. В начале июля стало известно, что «гражданская» версия седана будет стоить порядка 18 млн рублей, а лимузин – еще дороже.

Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2019 году частным клиентам продадут не более 6 экземпляров Aurus. Пока автомобили собирают силами НАМИ небольшими объемами. Высокая загруженность заказами для президентского автопарка не позволяет марке выпустить автомобиль в свободную продажу. Желающим приобрести отечественный люксовый автомобиль придется ждать как минимум до 2020 года.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Кабриолет Aurus вывели на дорожные тесты
Rolls-Royce Ghost?? Вы серьезно? У Это Rolls-Royce Ghost нет гибридной силовой установки. У Это Rolls-Royce Ghost нет полного привода. У Rolls-Royce Ghost нет 9-ти ступенчатой АКПП без гидрансформатора. Наконец, они геометрически разные. Колёсная база у Аурус 3300мм а у Rolls-Royce Ghost 3295мм, ширина ...
Денис
Автомобили проекта «Кортеж» будут собирать в ОАЭ
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Новости Хабаровска
Дилер начал принимать предоплату за автомобили Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
Александр Ненашев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Аурус
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
Самые востребованные дизельные б/у внедорожники
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 51 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Астрахани маршрутка атаковала Aurus
{{material_126932}}В группе ВК «Аварии Астрахань» появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием лимузина Aurus. Как сообщается, маршрутное такси отъезжало от остановки и не пропустило следовавший мимо представительский автомобиль. На фото видны как минимум два тестовых прототипа – седан и лимузин. Оба – белого цвета.На место аварии были вызваны сотрудники ГИБДД. ДТП было признано незначительным. У «Ауруса» отвалилось боковое зеркало заднего вида. По закону, небольшие аварии, сумма ущерба в которых не превышает 100 тысяч рублей, можно оформить по европротоколу. Участники аварии фиксируют на фото или видео все обстоятельства происшествия, составляют схему и освобождают проезжую часть. Но зеркало у Aurus очень дорогое, поэтому вызов на место сотрудников ГИБДД вполне оправдан. Продажи Aurus еще не начались. В начале июля стало известно, что «гражданская» версия седана будет стоить порядка 18 млн рублей, а лимузин – еще дороже.Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что в 2019 году частным клиентам продадут не более 6 экземпляров Aurus. Пока автомобили собирают силами НАМИ небольшими объемами. Высокая загруженность заказами для президентского автопарка не позволяет марке выпустить автомобиль в свободную продажу. Желающим приобрести отечественный люксовый автомобиль придется ждать как минимум до 2020 года.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Челябинск Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.