В Астраханской области в ДТП погибли три человека

Ранее мы писали Смертельное ДТП под Москвой попало на видео: дальнобойщик уснул за рулем В ночь на субботу, 2 декабря, на 34-м километре Киевского шоссе произошло огненное ДТП с участием большегруза ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, трагедия произошла 4 декабря около девяти часов вечера на 7-м километре автодороги Три Протока – Яксатово в Приволжском районе. По предварительной информации, 43-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с порожним грузовиком-сеновозом КамАЗ с прицепом, за рулем которого сидел 50-летний мужчина.

Удар был страшной силы: от легковушки мало что осталось, серьезно покорежило и кабину КамАЗа. От полученных травм на месте аварии скончался водитель Ford и две его пассажирки, 47 и 50 лет. Водителя грузовика госпитализировали. Движение на месте ДТП временно полностью перекрывали. Инспекторы ГИБДД организовали объезд. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая физическое состояние людей и техническое состояние транспортных средств, а также дорожные условия на момент ДТП и их возможное влияние на движение. Расследование находится на контроле у областной прокуратуры.

Упомянутые модели: Ford Mondeo (от 1 425 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах