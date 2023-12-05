В Астраханской области в ДТП погибли три человека
Фото: пресс-служба УМВД Астраханской области
Фото: пресс-служба УМВД Астраханской области
Удар был страшной силы: от легковушки мало что осталось, серьезно покорежило и кабину КамАЗа. От полученных травм на месте аварии скончался водитель Ford и две его пассажирки, 47 и 50 лет. Водителя грузовика госпитализировали. Движение на месте ДТП временно полностью перекрывали. Инспекторы ГИБДД организовали объезд. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, включая физическое состояние людей и техническое состояние транспортных средств, а также дорожные условия на момент ДТП и их возможное влияние на движение. Расследование находится на контроле у областной прокуратуры.
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25.03.2021, 18:44
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Всему на свете есть свое логическое завершение, если это, конечно, не Toyota Corolla. Пришла информация о том, что компания Ford вынуждена расстаться со своим первым «мировым автомобилем» Mondeo. В производственной гамме он присутствует вот уже 29 лет и в настоящее время предлагается его пятое поколение.Читать далее
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Ford распродает имущество в России со скидкой 40%
Компания Ford продает в России имущество своих закрытых заводов с большой скидкой. Во время проведения первых торгов покупатель так и не нашелся, поэтому в этот раз цена снижена на 40%.Читать далее
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10.05.2020, 00:01
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