21 июля 2017, 00:49

В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid

Хорошечно… Главный чешский бюджетник уже заполнил площадки дилерских центров, но его официальные продажи стартуют только завтра, в субботу. Продавцы говорят, что всерьез рассчитывают на новичка, тем паче основные конкуренты уже прошли через этап модернизации.
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  В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid Skoda Rapid В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
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Skoda Rapid
Выпускается с 2014 г.
Новый от 574 000 до 960 000 Р
Объявлений: 941
Отзывов: 1
По итогам июня 2017-го, Rapid обосновался лишь на 15-й строчке в ТОП-25 наиболее продаваемых в РФ моделей (2 709 реализованных ед.). Его прямые визави занимают более «вкусные» позиции: Kia Rio – 2 место (8 032 ед.), Hyundai Solaris – 3 место (7 485 ед.), VW Polo – 7 место (3 630 ед.) и Renault Logan – 13 место (2 814 ед.).

Теперь у «чеха» появился шанс поправить свои позиции, и в помощь ему будет цена – от 604 000 рублей. Одна из самых привлекательных в классе. Продавцы уверяют, что у покупателей будет возможность приобрести Rapid за указанную стартовую стоимость, правда, квоты на машины в комплектации, где отсутствует даже кондиционер, невелики. 

Небольшой 5-дверный лифтбэк посвежел в феврале текущего года. Дело обошлось «малой кровью»: машине слегка подретушировали светооптику, решетку радиатора плюс бампера. В целом, дизайн кузова остался простым и аккуратным, с некоторыми нотками спортивности. Невычурные формы обеспечивают сносную для бюджетника аэродинамику (коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,30 Сх). Параллельно  добавлены новомодные опции.

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Линейка моторов для отечественного рынка осталась прежней – это 3 силовые установки и по-прежнему  без дизеля. Самый простой движок - 90-сильный объемом 1,6 литра (604 000-807 000 рублей). Второй атмосферник – также 1,6-литровый, но 110-сильный (718 000-910 000 рублей) - располагает 4 цилиндрами и знаком по VW Polo. Крутящий момент – 155 Нм при 3800 об/мин. Агрегироваться мотор может как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6АКПП. Набор «сотни» - за 10,3/11,6 секунды, максимальная скорость - 195/191 км/ч. Есть еще 1,4-литровая 125-сильная турбоверсия, комплектуемая коробкой DSG-7 (904 000-950 000 рублей).

Основу приглашенных гостей в Атриуме комендантского дома составили корпоративные клиенты плюс СМИ. Презентация, подготовленная совместными усилиями петербургских дилеров Skoda, оказалась яркой, с изысканными угощениями, розыгрышем призов и выступлениями музыкальной кавер-группы Party Rock Band.

Иван Братуха
Новинки и концепт кары Шкода Рапид

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Отзывы по теме
приобретение автомобиля
Ну тут ты сам должен решить
Gulbozavr
приобретение автомобиля
Приобрела свой первый автомобиль в кредит Шкода Рапид.Процент адекватный , и меня всё в этом плане устроило. Спасибо за это менеджерам Дмитрию Шарандо и Алексею Горбунову.
tatjanarazbez
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
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В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
{{model_3320}} По итогам июня 2017-го, Rapid обосновался лишь на 15-й строчке в ТОП-25 наиболее продаваемых в РФ моделей (2 709 реализованных ед.). Его прямые визави занимают более «вкусные» позиции: Kia Rio – 2 место (8 032 ед.), Hyundai Solaris – 3 место (7 485 ед.), VW Polo – 7 место (3 630 ед.) и Renault Logan – 13 место (2 814 ед.). Теперь у «чеха» появился шанс поправить свои позиции, и в помощь ему будет цена – от 604 000 рублей. Одна из самых привлекательных в классе. Продавцы уверяют, что у покупателей будет возможность приобрести Rapid за указанную стартовую стоимость, правда, квоты на машины в комплектации, где отсутствует даже кондиционер, невелики.  Небольшой 5-дверный лифтбэк посвежел в феврале текущего года. Дело обошлось «малой кровью»: машине слегка подретушировали светооптику, решетку радиатора плюс бампера. В целом, дизайн кузова остался простым и аккуратным, с некоторыми нотками спортивности. Невычурные формы обеспечивают сносную для бюджетника аэродинамику (коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,30 Сх). Параллельно  добавлены новомодные опции. {{material_119884}} Линейка моторов для отечественного рынка осталась прежней – это 3 силовые установки и по-прежнему  без дизеля. Самый простой движок - 90-сильный объемом 1,6 литра (604 000-807 000 рублей). Второй атмосферник – также 1,6-литровый, но 110-сильный (718 000-910 000 рублей) - располагает 4 цилиндрами и знаком по VW Polo. Крутящий момент – 155 Нм при 3800 об/мин. Агрегироваться мотор может как с 5-ступенчатой «механикой», так и с 6АКПП. Набор «сотни» - за 10,3/11,6 секунды, максимальная скорость - 195/191 км/ч. Есть еще 1,4-литровая 125-сильная турбоверсия, комплектуемая коробкой DSG-7 (904 000-950 000 рублей). Основу приглашенных гостей в Атриуме комендантского дома составили корпоративные клиенты плюс СМИ. Презентация, подготовленная совместными усилиями петербургских дилеров Skoda, оказалась яркой, с изысканными угощениями, розыгрышем призов и выступлениями музыкальной кавер-группы Party Rock Band.
2017-07-21
Автор: Иван Братуха
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