В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
Теперь у «чеха» появился шанс поправить свои позиции, и в помощь ему будет цена – от 604 000 рублей. Одна из самых привлекательных в классе. Продавцы уверяют, что у покупателей будет возможность приобрести Rapid за указанную стартовую стоимость, правда, квоты на машины в комплектации, где отсутствует даже кондиционер, невелики.
Небольшой 5-дверный лифтбэк посвежел в феврале текущего года. Дело обошлось «малой кровью»: машине слегка подретушировали светооптику, решетку радиатора плюс бампера. В целом, дизайн кузова остался простым и аккуратным, с некоторыми нотками спортивности. Невычурные формы обеспечивают сносную для бюджетника аэродинамику (коэффициент аэродинамического сопротивления - 0,30 Сх). Параллельно добавлены новомодные опции.
Основу приглашенных гостей в Атриуме комендантского дома составили корпоративные клиенты плюс СМИ. Презентация, подготовленная совместными усилиями петербургских дилеров Skoda, оказалась яркой, с изысканными угощениями, розыгрышем призов и выступлениями музыкальной кавер-группы Party Rock Band.
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