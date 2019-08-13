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13 августа 2019, 14:47

В августе Honda CR-V и Pilot можно купить с хорошей скидкой

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Компания Honda объявила о специальных выгодных условиях на покупку вседорожников CR-V и Pilot. Предложение действительно до конца августа 2019 года. Скидка на Honda CR-V достигает 295 тысяч рублей, а на Honda Pilot – 375 тысяч рублей.
В августе Honda CR V и Pilot можно купить с хорошей скидкой

Honda CR-V

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До конца лета покупателям кроссовера Honda CR-V предлагают три специальные программы «Настройтесь на выгоду!». Первое предложение называется «Прямая выгода «Для всех». При покупке Honda CR-V 2018 года выпуска клиенты получат прямую скидку от дилеров на различные комплектации. Второе предложение «Бонус за лояльность» подразумевает выгодные условия на покупку при сдаче в трейд-ин подержанного автомобиля Honda или Acura. А при покупке Honda CR-V 2018 года в качестве бонуса за лояльность можно получить в подарок комплект зимних шин Michelin.

Аналогичные условия действуют для потенциальных покупателей 8-местного вседорожника Honda Pilot. Вдобавок клиенты могут воспользоваться еще одним предложением – «Тонна бензина в подарок». При покупке «Пилота» дилер выдаст пластиковую смарт-карту «Роснефти» с зачисленной денежной суммой 45 000 рублей, что эквивалентно средней стоимости за тонну 92-го бензина в марте 2019 года. Итоговая выгода с учетом всех спец.предложений при покупке Honda Pilot достигает 375 тысяч рублей, а Honda CR-V – от 195 до 295 тысяч рублей.

В июле 2019 года российские дилеры Honda реализовали всего 433 автомобиля или на 63% меньше, чем в июле прошлого года. По итогам первых семи месяцев продажи японской марки в России составили 1 038 автомобилей (-60%).

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Форум Honda CR-V
В хонду срв я влюбился в первого взгляда, как только увидел её в салоне ещё в 2015 году. С тех пор мечтал свою тойоту прадо поменять на новенькую хонду. И у меня спустя два года это получилось. Сейчас езжу на данном кроссовере и не могу нарадоваться. Если у тойты при разгоне был определенный люфт, то ...
Антон
Форум Honda Pilot
Хотела рассказать об японском качестве. Ездила в Крым, на серпантине подрезали, шины шипованные и с влажным асфальтом сцепки не было. В итоге, влетела в стену. Машина в хлам, не только морда, но корпус повело, двигатель слетел, радиатор потек. А у меня только сотрясение и трещины. Так это я к чему?! ...
Marina Neufeld
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
С Mazda 3 перебор, редкостное ............
Андрей
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В августе Honda CR-V и Pilot можно купить с хорошей скидкой
{{material_126125}}До конца лета покупателям кроссовера Honda CR-V предлагают три специальные программы «Настройтесь на выгоду!». Первое предложение называется «Прямая выгода «Для всех». При покупке Honda CR-V 2018 года выпуска клиенты получат прямую скидку от дилеров на различные комплектации. Второе предложение «Бонус за лояльность» подразумевает выгодные условия на покупку при сдаче в трейд-ин подержанного автомобиля Honda или Acura. А при покупке Honda CR-V 2018 года в качестве бонуса за лояльность можно получить в подарок комплект зимних шин Michelin.Аналогичные условия действуют для потенциальных покупателей 8-местного вседорожника Honda Pilot. Вдобавок клиенты могут воспользоваться еще одним предложением – «Тонна бензина в подарок». При покупке «Пилота» дилер выдаст пластиковую смарт-карту «Роснефти» с зачисленной денежной суммой 45 000 рублей, что эквивалентно средней стоимости за тонну 92-го бензина в марте 2019 года. Итоговая выгода с учетом всех спец.предложений при покупке Honda Pilot достигает 375 тысяч рублей, а Honda CR-V – от 195 до 295 тысяч рублей.В июле 2019 года российские дилеры Honda реализовали всего 433 автомобиля или на 63% меньше, чем в июле прошлого года. По итогам первых семи месяцев продажи японской марки в России составили 1 038 автомобилей (-60%).
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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