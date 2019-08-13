13 августа 2019, 14:47
В августе Honda CR-V и Pilot можно купить с хорошей скидкой
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Компания Honda объявила о специальных выгодных условиях на покупку вседорожников CR-V и Pilot. Предложение действительно до конца августа 2019 года. Скидка на Honda CR-V достигает 295 тысяч рублей, а на Honda Pilot – 375 тысяч рублей.
Honda CR-V
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Аналогичные условия действуют для потенциальных покупателей 8-местного вседорожника Honda Pilot. Вдобавок клиенты могут воспользоваться еще одним предложением – «Тонна бензина в подарок». При покупке «Пилота» дилер выдаст пластиковую смарт-карту «Роснефти» с зачисленной денежной суммой 45 000 рублей, что эквивалентно средней стоимости за тонну 92-го бензина в марте 2019 года. Итоговая выгода с учетом всех спец.предложений при покупке Honda Pilot достигает 375 тысяч рублей, а Honda CR-V – от 195 до 295 тысяч рублей.
В июле 2019 года российские дилеры Honda реализовали всего 433 автомобиля или на 63% меньше, чем в июле прошлого года. По итогам первых семи месяцев продажи японской марки в России составили 1 038 автомобилей (-60%).
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