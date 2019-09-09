В августе российский рынок показал небольшой «минус»
- 1481
- 0
Фото из открытых источников
Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, августовские продажи достигли цифры 145 545 ед., что на 1,3% ниже АППГ. Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, оказался краток в своем профессиональном комментарии: «В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее».
Вазовские Granta (11 132 ед.) и Vesta (9 329 ед.), как и прежде, накручивают хвосты корейским выскочкам, притом что в группе поддержки тольяттинского автогиганта еще три автомобиля, попавшие в ТОП-25: Largus (3 446 ед. и 8 позиция), Lada 4x4 (2 648 ед. и 15-я строчка) и XRay (2 532 ед. и 16 место).
Стабилен Renault, окончивший август с тем же 12-процентным ростом, как и в июле. Следующая за ним компания Toyota реализовала на 6% меньше машин, чем год назад. При этом июль, как все мы помним, японцы также отработали с «минусом» (-4%).
BMW утер нос своему традиционному конкуренту Mercedes-Benz. На счету баварцев 3525 проданных машин (+17%) и 1 место в списке «премиалов». Lexus «упал» на 4% (2 173 ед.), а вот Audi, наоборот, добавил 1%, показав результат 1 335 ед.
Представители элитного дивизиона, признаться, отработали август крайне плохо. Практически по всем маркам упадок и причем сильный. Судите сами: Land Rover -27%, Jaguar -42%, Infiniti -31%, Genesis -30%, -Cadillac -7%.
Вновь удивил китайский Haval. В активе компании нереальный «плюс» в 458%! В количественном выражении это 1 177 ед., а, значит, лучший показатель среди земляков. Geely на второй позиции: +134% и 716 шт. После появления в продаже нового кроссовера CS35 Plus, наконец-то, вплотную пододвинулся к лидерам Changan. Самая крупная автокорпорация КНР сумела отоварить 273 россиянина (+8%) – такая цифра до сих пор считалась недосягаемой. И она, со слов руководства Changan Motor Rus, впредь будет лишь расти.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве