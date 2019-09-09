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9 сентября 2019, 16:05

В августе российский рынок показал небольшой «минус»

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Фото из открытых источников
Последний месяц лета не привнес в статистику автомобильных продаж в России каких-либо существенных изменений. Тенденция к сокращению рынка продолжилась и в августе.
В августе российский рынок показал небольшой минус

Фото из открытых источников

Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, августовские продажи достигли цифры 145 545 ед., что на 1,3% ниже АППГ. Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, оказался краток в своем профессиональном комментарии: «В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее».

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В тройке традиционных лидеров – практически штиль. Hyundai (3 место и 14 062 ед.) остался при своих (0%), минус Kia (2 место) составил 2% (18 531 ед.) и только родной «АвтоВАЗ» вновь продемонстрировал значимость выпускаемых им малолитражек для отечественного потребителя (+5% и 30 012 ед.).

Вазовские Granta (11 132 ед.) и Vesta (9 329 ед.), как и прежде, накручивают хвосты корейским выскочкам, притом что в группе поддержки тольяттинского автогиганта еще три автомобиля, попавшие в ТОП-25: Largus (3 446 ед. и 8 позиция), Lada 4x4 (2 648 ед. и 15-я строчка) и XRay (2 532 ед. и 16 место).

Стабилен Renault, окончивший август с тем же 12-процентным ростом, как и в июле. Следующая за ним компания Toyota реализовала на 6% меньше машин, чем год назад. При этом июль, как все мы помним, японцы также отработали с «минусом» (-4%).

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Несколько упрочил свои позиции Nissan. Если в позапрошлом месяце бренд показал -33% (3 980 ед.) к АППГ, то на сей раз падение оказалось менее существенным (-16%) и 5 938 реализованных SUV.

BMW утер нос своему традиционному конкуренту Mercedes-Benz. На счету баварцев 3525 проданных машин (+17%) и 1 место в списке «премиалов». Lexus «упал» на 4% (2 173 ед.), а вот Audi, наоборот, добавил 1%, показав результат 1 335 ед.

Представители элитного дивизиона, признаться, отработали август крайне плохо. Практически по всем маркам упадок и причем сильный. Судите сами: Land Rover -27%, Jaguar -42%, Infiniti -31%, Genesis -30%, -Cadillac -7%.

Вновь удивил китайский Haval. В активе компании нереальный «плюс» в 458%! В количественном выражении это 1 177 ед., а, значит, лучший показатель среди земляков. Geely на второй позиции: +134% и 716 шт.  После появления в продаже нового кроссовера CS35 Plus, наконец-то, вплотную пододвинулся к лидерам Changan. Самая крупная автокорпорация КНР сумела отоварить 273 россиянина (+8%) – такая цифра до сих пор считалась недосягаемой. И она, со слов руководства Changan Motor Rus, впредь будет лишь расти.


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Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
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В августе российский рынок показал небольшой «минус»
Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, августовские продажи достигли цифры 145 545 ед., что на 1,3% ниже АППГ. Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, оказался краток в своем профессиональном комментарии: «В августе не произошло существенных изменений в ситуации на рынке, так как продажи были по-прежнему ниже того добротного уровня, который был достигнут годом ранее».{{model_v2_no_show_3014}} В тройке традиционных лидеров – практически штиль. Hyundai (3 место и 14 062 ед.) остался при своих (0%), минус Kia (2 место) составил 2% (18 531 ед.) и только родной «АвтоВАЗ» вновь продемонстрировал значимость выпускаемых им малолитражек для отечественного потребителя (+5% и 30 012 ед.). Вазовские Granta (11 132 ед.) и Vesta (9 329 ед.), как и прежде, накручивают хвосты корейским выскочкам, притом что в группе поддержки тольяттинского автогиганта еще три автомобиля, попавшие в ТОП-25: Largus (3 446 ед. и 8 позиция), Lada 4x4 (2 648 ед. и 15-я строчка) и XRay (2 532 ед. и 16 место).Стабилен Renault, окончивший август с тем же 12-процентным ростом, как и в июле. Следующая за ним компания Toyota реализовала на 6% меньше машин, чем год назад. При этом июль, как все мы помним, японцы также отработали с «минусом» (-4%). {{material_127171}} Несколько упрочил свои позиции Nissan. Если в позапрошлом месяце бренд показал -33% (3 980 ед.) к АППГ, то на сей раз падение оказалось менее существенным (-16%) и 5 938 реализованных SUV. BMW утер нос своему традиционному конкуренту Mercedes-Benz. На счету баварцев 3525 проданных машин (+17%) и 1 место в списке «премиалов». Lexus «упал» на 4% (2 173 ед.), а вот Audi, наоборот, добавил 1%, показав результат 1 335 ед. Представители элитного дивизиона, признаться, отработали август крайне плохо. Практически по всем маркам упадок и причем сильный. Судите сами: Land Rover -27%, Jaguar -42%, Infiniti -31%, Genesis -30%, -Cadillac -7%.Вновь удивил китайский Haval. В активе компании нереальный «плюс» в 458%! В количественном выражении это 1 177 ед., а, значит, лучший показатель среди земляков. Geely на второй позиции: +134% и 716 шт.  После появления в продаже нового кроссовера CS35 Plus, наконец-то, вплотную пододвинулся к лидерам Changan. Самая крупная автокорпорация КНР сумела отоварить 273 россиянина (+8%) – такая цифра до сих пор считалась недосягаемой. И она, со слов руководства Changan Motor Rus, впредь будет лишь расти.
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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