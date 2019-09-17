17 сентября 2019, 09:23
В августе выпуск легковых автомобилей в России снизился
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В августе 2019 года с конвейеров российских заводов сошло 116 тысяч легковых автомобилей или на 3% меньше по сравнению с августом прошлого года. Общий объем производства с начала года пока сохраняет положительную динамику.
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В августе многие автопроизводители ушли в плановый корпоративный отпуск, во время которого в цехах производился ремонт, модернизация и профилактическое обслуживание оборудования. После отпуска на АвтоВАЗе стартовала сборка седана Lada Granta в новой «драйверской» версии Drive Active.
Кроме того, с января по август в России было выпущено 95 тысяч грузовых автомобилей или на 0,8% меньше, чем годом ранее. В августе объем производства составил чуть более 13 тысяч грузовиков, что примерно соответствует прошлогодним показателям (-0,2%). Среди новинок можно назвать малотоннажные грузовики Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающим на компримированном природном газе (метане). Их производство наладили на заводе Isuzu Rus в Ульяновске. А автозавод «Урал» приступил к выпуску нового двухосного полноприводного грузовика «Урал Next».
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
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Комментарии пользователей
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
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