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17 сентября 2019, 09:23

В августе выпуск легковых автомобилей в России снизился

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В августе 2019 года с конвейеров российских заводов сошло 116 тысяч легковых автомобилей или на 3% меньше по сравнению с августом прошлого года. Общий объем производства с начала года пока сохраняет положительную динамику.
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По данным Росстата, с января по август 2019 года на отечественных автозаводах было собрано 1,01 млн легковых автомобилей. Это на 1,3% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Положительный тренд российскому автопрому удалось сохранить даже несмотря на небольшое снижение производства в августе. За месяц с отечественных конвейеров сошло 116 тыс. автомобилей (-3%).

В августе многие автопроизводители ушли в плановый корпоративный отпуск, во время которого в цехах производился ремонт, модернизация и профилактическое обслуживание оборудования. После отпуска на АвтоВАЗе стартовала сборка седана Lada Granta в новой «драйверской» версии Drive Active.

Кроме того, с января по август в России было выпущено 95 тысяч грузовых автомобилей или на 0,8% меньше, чем годом ранее. В августе объем производства составил чуть более 13 тысяч грузовиков, что примерно соответствует прошлогодним показателям (-0,2%). Среди новинок можно назвать малотоннажные грузовики Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающим на компримированном природном газе (метане). Их производство наладили на заводе Isuzu Rus в Ульяновске. А автозавод «Урал» приступил к выпуску нового двухосного полноприводного грузовика «Урал Next».

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Добро пожаловать в #CLUB: три модели Lada получили новую версию
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Названа новая дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся турбомотором
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ avtocam
zuriyasilyuk
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В августе выпуск легковых автомобилей в России снизился
{{material_127036}}По данным Росстата, с января по август 2019 года на отечественных автозаводах было собрано 1,01 млн легковых автомобилей. Это на 1,3% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Положительный тренд российскому автопрому удалось сохранить даже несмотря на небольшое снижение производства в августе. За месяц с отечественных конвейеров сошло 116 тыс. автомобилей (-3%).В августе многие автопроизводители ушли в плановый корпоративный отпуск, во время которого в цехах производился ремонт, модернизация и профилактическое обслуживание оборудования. После отпуска на АвтоВАЗе стартовала сборка седана Lada Granta в новой «драйверской» версии Drive Active.Кроме того, с января по август в России было выпущено 95 тысяч грузовых автомобилей или на 0,8% меньше, чем годом ранее. В августе объем производства составил чуть более 13 тысяч грузовиков, что примерно соответствует прошлогодним показателям (-0,2%). Среди новинок можно назвать малотоннажные грузовики Isuzu Elf 7.5 (NPR82) CNG c двигателем, работающим на компримированном природном газе (метане). Их производство наладили на заводе Isuzu Rus в Ульяновске. А автозавод «Урал» приступил к выпуску нового двухосного полноприводного грузовика «Урал Next».
2019-09-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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