26 августа 2019, 00:33
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
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Фото: Rideapart.com
Двигатели V8 редко ставят на мотоциклы. В большинстве случаев мощные агрегаты достаются американским тяжелым круизерам. Австралийские байкеры решили утереть нос коллегам из США и представили спортбайк PGMV8 с 2,0-литровой «восьмеркой».
Фото: Rideapart.com
Фото: Rideapart.com
Фото: Rideapart.com
Фото: Rideapart.com
Фото: Rideapart.com
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Решетчатая рама PGMV8 изготовлена из высоколегированной стали, подрамник – из алюминия, а кузовные панели – из углепластика. Пара выполненных на заказ титановых выхлопов Akrapovic (4-2-1) обеспечивает дополнительную экономию веса. В итоге, массу спортбайка удалось удержать на уровне 242 килограммов. Для сравнения Kawasaki Ninja H2 весит 238 килограммов, но при этом выдает на 106 «лошадей» меньше.
Спортбайк PGMV8 получил вилки Ohlins FGRT301, амортизаторы Ohlins TTX Mk2 и кованые алюминиевые колеса от Marchesini. Суппорты Brembo GP4 спереди и Brembo P4 сзади обеспечивают эффективное торможение, достаточное, чтобы укротить двухлитрового зверя. PGMV8 – это игрушка для богатых. Стоить мощный байк будет минимум 180 тысяч австралийских долларов или около 8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
имеем сее чудо.пока одни проблемы.
И упрется в стенку
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