Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 августа 2019, 00:33

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

  • 1056
  • 0
Фото: Rideapart.com
Двигатели V8 редко ставят на мотоциклы. В большинстве случаев мощные агрегаты достаются американским тяжелым круизерам. Австралийские байкеры решили утереть нос коллегам из США и представили спортбайк PGMV8 с 2,0-литровой «восьмеркой».
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

Фото: Rideapart.com

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

Фото: Rideapart.com

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

Фото: Rideapart.com

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

Фото: Rideapart.com

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8

Фото: Rideapart.com

В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
Ранее мы писали
С конвейера завода Harley-Davidson сошел 5-миллионный мотоцикл. Юбилейным стал Heritage Classic, собранный ...
Читать далее
Автор проекта – австралийский кастомайзер Пол Мэлони (Paul G Maloney). Работы начались еще в 2008 году. Сейчас мощный мотоцикл полностью готов к серийному производству. Силовой агрегат любовно собран из двух рядных четверок Yamaha YZF-R1. Суммарный объем составляет 1 996 куб. сантиметров, а отдача – 334 л.с. и 214 Нм пикового момента.

Решетчатая рама PGMV8 изготовлена из высоколегированной стали, подрамник – из алюминия, а кузовные панели – из углепластика. Пара выполненных на заказ титановых выхлопов Akrapovic (4-2-1) обеспечивает дополнительную экономию веса. В итоге, массу спортбайка удалось удержать на уровне 242 килограммов. Для сравнения Kawasaki Ninja H2 весит 238 килограммов, но при этом выдает на 106 «лошадей» меньше.

Спортбайк PGMV8 получил вилки Ohlins FGRT301, амортизаторы Ohlins TTX Mk2 и кованые алюминиевые колеса от Marchesini. Суппорты Brembo GP4 спереди и Brembo P4 сзади обеспечивают эффективное торможение, достаточное, чтобы укротить двухлитрового зверя. PGMV8 – это игрушка для богатых. Стоить мощный байк будет минимум 180 тысяч австралийских долларов или около 8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Volgabus подготовила две новинки для России
имеем сее чудо.пока одни проблемы.
александр
Грузия построит скоростную магистраль в Россию
И упрется в стенку
Сергей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Mitsubishi Outlander: в шаге от тройки, Или спасительные семь мест
ОСАГО под контролем камер. Для чего и каков эффект?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В Австралии представлен спортбайк с мотором V8
{{material_126830}}Автор проекта – австралийский кастомайзер Пол Мэлони (Paul G Maloney). Работы начались еще в 2008 году. Сейчас мощный мотоцикл полностью готов к серийному производству. Силовой агрегат любовно собран из двух рядных четверок Yamaha YZF-R1. Суммарный объем составляет 1 996 куб. сантиметров, а отдача – 334 л.с. и 214 Нм пикового момента.Решетчатая рама PGMV8 изготовлена из высоколегированной стали, подрамник – из алюминия, а кузовные панели – из углепластика. Пара выполненных на заказ титановых выхлопов Akrapovic (4-2-1) обеспечивает дополнительную экономию веса. В итоге, массу спортбайка удалось удержать на уровне 242 килограммов. Для сравнения Kawasaki Ninja H2 весит 238 килограммов, но при этом выдает на 106 «лошадей» меньше.Спортбайк PGMV8 получил вилки Ohlins FGRT301, амортизаторы Ohlins TTX Mk2 и кованые алюминиевые колеса от Marchesini. Суппорты Brembo GP4 спереди и Brembo P4 сзади обеспечивают эффективное торможение, достаточное, чтобы укротить двухлитрового зверя. PGMV8 – это игрушка для богатых. Стоить мощный байк будет минимум 180 тысяч австралийских долларов или около 8 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
2019-08-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Краснодарский край Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.