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2 марта 2020, 18:54

В Австралии решили не отменять Гран-при «Формулы-1»

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Фото: sportarena.com
В Австралии организаторы первого этапа «Формулы-1» объявили о том, что приложат все усилия, чтобы мероприятие в новом сезоне состоялось. На гонке готовы принять все команды, в том числе из Италии.
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Первая гонка «Формулы-1» в новом сезоне должна состояться, так считает оргкомитет «Гран-при». Устроители готовы принять самые жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность для здоровья участников и гостей «Формулы-1». В Мельбурн смогут прилететь команды даже из эпидемиологически неблагоприятных зон, таких как Италия и Южная Корея.

Открытие гонки назначено на 13 марта в Австралии, Мельбурне. После отмены «Гран-при Китая», многие поклонники и участники стали волноваться о том, что гонку в Австралии также могут отменить. Но организаторы «Гран-при» в официальной форме заверили, что этого не произойдет. Гонка «Формулы-1» останется в расписании чемпионата мира и пройдет с 13 по 15 марта.

На сегодняшний день власти Австралии закрыли въезд в страну только для туристов, прибывших из Китая и Ирана. В этих странах отмечено повышенное количество заболевших коронавирусом COVID-19. Чтобы попасть в Австралию, после посещения этих государств, необходимо где-то провести 14 дней. Поэтому всем желающим попасть на «Гран-при» просто не стоит посещать Китай и Иран.

Что касается вспышек вируса в Италии и Южной Корее, здесь, как отметил главный врач Австралии Брендан Мёрфи, все случаи успешно локализованы, поэтому «введение запрета на прибытие из этих стран было бы непропорциональным».

Власти Альберт-парка, где должна состояться гонка «Формулы-1» подтвердили, что подготовительные работы идут по графику, а в ближайшие дни должны прилететь первые сотрудники и груз. Для обеспечения безопасности организаторы хотят привлечь государственные службы здравоохранения.

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В Австралии решили не отменять Гран-при «Формулы-1»
{{material_128972}}Первая гонка «Формулы-1» в новом сезоне должна состояться, так считает оргкомитет «Гран-при». Устроители готовы принять самые жесткие меры, чтобы обеспечить безопасность для здоровья участников и гостей «Формулы-1». В Мельбурн смогут прилететь команды даже из эпидемиологически неблагоприятных зон, таких как Италия и Южная Корея.Открытие гонки назначено на 13 марта в Австралии, Мельбурне. После отмены «Гран-при Китая», многие поклонники и участники стали волноваться о том, что гонку в Австралии также могут отменить. Но организаторы «Гран-при» в официальной форме заверили, что этого не произойдет. Гонка «Формулы-1» останется в расписании чемпионата мира и пройдет с 13 по 15 марта.На сегодняшний день власти Австралии закрыли въезд в страну только для туристов, прибывших из Китая и Ирана. В этих странах отмечено повышенное количество заболевших коронавирусом COVID-19. Чтобы попасть в Австралию, после посещения этих государств, необходимо где-то провести 14 дней. Поэтому всем желающим попасть на «Гран-при» просто не стоит посещать Китай и Иран.Что касается вспышек вируса в Италии и Южной Корее, здесь, как отметил главный врач Австралии Брендан Мёрфи, все случаи успешно локализованы, поэтому «введение запрета на прибытие из этих стран было бы непропорциональным».Власти Альберт-парка, где должна состояться гонка «Формулы-1» подтвердили, что подготовительные работы идут по графику, а в ближайшие дни должны прилететь первые сотрудники и груз. Для обеспечения безопасности организаторы хотят привлечь государственные службы здравоохранения.
2020-03-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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