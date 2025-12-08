Квартира на колесах за 400 тысяч евро: что предлагает этот уникальный кемпер?

На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO

В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.

На европейском рынке появился весьма необычный экземпляр для любителей путешествий с максимальным комфортом. В Австрии выставили на продажу практически новый кемпер-полуприцеп IVECO AIRDREAM, который можно смело назвать передвижной квартирой класса люкс. За этот дом на колесах, зарегистрированный в июне 2024 года, продавец просит внушительную сумму - 396 000 евро или порядка 35,4 млн рублей в пересчете по курсу.

В основе этого кемпера лежит шасси IVECO, что говорит о его надежности и выносливости. Под капотом установлен мощный трехлитровый дизельный двигатель, развивающий 211 лошадиных сил (155 кВт). В паре с мотором работает автоматическая коробка передач, что обеспечивает плавность хода и удобство управления таким крупным транспортным средством. Полная разрешенная масса автомобиля составляет 7000 кг, при этом его собственная масса - 2200 кг, что оставляет огромный запас в 3500 кг для полезной нагрузки. Можно взять с собой все необходимое и даже больше.

фото: AutoScout

Габариты тоже впечатляют: высота достигает 2,8 метра, а ширина - 2,4 метра, а длина - внушительные 16 метров. Внутри жилого модуля оборудовано два спальных места, но при этом салон рассчитан на шестерых пассажиров. Это делает кемпер идеальным для путешествий большой семьей или компанией друзей.

Оснащение этого автодома поражает воображение. Для комфорта водителя и пассажиров предусмотрена пневматическая подвеска, которая сглаживает любые неровности дороги. Автоматический климат-контроль, подогрев руля и сидений, а также отделка салона натуральной кожей создают атмосферу премиального автомобиля. В списке опций также значатся электропривод боковых зеркал, датчики света и дождя, навигационная система и камера заднего вида, которая существенно облегчает парковку.

фото: AutoScout

Не забыли и о современных технологиях. Мультимедийная система включает Bluetooth, функцию громкой связи, MP3-плеер и бортовой компьютер, выводящий всю необходимую информацию. Но особое внимание инженеры уделили безопасности. Кемпер оснащен полным набором электронных ассистентов: здесь есть ABS, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и даже функция распознавания дорожных знаков. Кроме того, автомобиль оборудован системой экстренного торможения, контролем усталости водителя и ассистентом удержания в полосе. Светодиодная оптика, включая адаптивные фары, обеспечивает прекрасную видимость в любое время суток.

Продавцом выступает австрийский дилер Bond Austria. Судя по всему, это эксклюзивное предложение для тех, кто не привык к компромиссам и ценит свободу передвижения в сочетании с домашним уютом и высочайшим уровнем безопасности.