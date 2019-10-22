22 октября 2019, 08:44
В Автодоре рассказали, как выгодно обменять старый транспондер на новый
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В центрах продаж и обслуживания «Автодора» и дополнительных офисах продаж до конца ноября действует специальное предложение для желающих получить новый транспондер T-pass. Выгода может составить до 40%.
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Таким образом, суммарная выгода при покупке нового транспондера T-pass по «трейд-ин» может достигать 40%. Самый дорогой транспондер серии Limited Edition с нанесенными изображениями городов России или животных стоит 1 400 рублей, а с учетом максимальной скидки обойдется в 840 рублей. За стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% придется заплатить всего в 600 рублей.
Для участия в акции старый транспондер должен быть персонифицирован. Это можно сделать в Центре продаж и обслуживания «Автодора». После блокировки устройство можно обменять на новое в любом центре продаж и обслуживания или в одном из дополнительных офисов продаж. При оплате проезда с помощью транспондера водитель может сэкономить в среднем 20% от действующего стандартного тарифа.
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