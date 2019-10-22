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22 октября 2019, 08:44

В Автодоре рассказали, как выгодно обменять старый транспондер на новый

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В центрах продаж и обслуживания «Автодора» и дополнительных офисах продаж до конца ноября действует специальное предложение для желающих получить новый транспондер T-pass. Выгода может составить до 40%.
В Автодоре рассказали как выгодно обменять старый транспондер на новый

Фото взято из открытых источников

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Транспондеры со временем начинают «тормозить» на пунктах оплаты. Водители, которые регулярно пользуются платными автомагистралями, могут до конца ноября выгодно обменять старый транспондер или карту T-card на новый T-pass. Если сдать старое устройство «в зачет», новое можно купить со скидкой в 30%. Дополнительно, за единовременное пополнение баланса от 2 000 рублей полагается дополнительная скидка 5%. Еще 5% могут «скинуть» если оформить договор страхования транспондера или имущества в автомобиле. 

Таким образом, суммарная выгода при покупке нового транспондера T-pass по «трейд-ин» может достигать 40%. Самый дорогой транспондер серии Limited Edition с нанесенными изображениями городов России или животных стоит 1 400 рублей, а с учетом максимальной скидки обойдется в 840 рублей. За стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% придется заплатить всего в 600 рублей.

Для участия в акции старый транспондер должен быть персонифицирован. Это можно сделать в Центре продаж и обслуживания «Автодора». После блокировки устройство можно обменять на новое в любом центре продаж и обслуживания или в одном из дополнительных офисов продаж. При оплате проезда с помощью транспондера водитель может сэкономить в среднем 20% от действующего стандартного тарифа.


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В Автодоре рассказали, как выгодно обменять старый транспондер на новый
{{material_127857}}Транспондеры со временем начинают «тормозить» на пунктах оплаты. Водители, которые регулярно пользуются платными автомагистралями, могут до конца ноября выгодно обменять старый транспондер или карту T-card на новый T-pass. Если сдать старое устройство «в зачет», новое можно купить со скидкой в 30%. Дополнительно, за единовременное пополнение баланса от 2 000 рублей полагается дополнительная скидка 5%. Еще 5% могут «скинуть» если оформить договор страхования транспондера или имущества в автомобиле. Таким образом, суммарная выгода при покупке нового транспондера T-pass по «трейд-ин» может достигать 40%. Самый дорогой транспондер серии Limited Edition с нанесенными изображениями городов России или животных стоит 1 400 рублей, а с учетом максимальной скидки обойдется в 840 рублей. За стандартный транспондер T-pass со скидкой 40% придется заплатить всего в 600 рублей.Для участия в акции старый транспондер должен быть персонифицирован. Это можно сделать в Центре продаж и обслуживания «Автодора». После блокировки устройство можно обменять на новое в любом центре продаж и обслуживания или в одном из дополнительных офисов продаж. При оплате проезда с помощью транспондера водитель может сэкономить в среднем 20% от действующего стандартного тарифа.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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