11 февраля 2022, 12:55
В автомобилях BMW станет больше российского
Компания BMW подписала с калининградским Автотором контракт на производство и поставку автомобилей. Соглашение рассчитано до 2028 года. Если раньше машины собирали из готовых машинокомплектов, то сейчас на предприятии наладят сварку и окраску кузовов.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Фото: РИА Новости
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Ассортимент моделей также расширится. К нынешним кроссоверам BMW X5, X6 и X7 вновь присоединится седан BMW 5-Series. Автотор потратит на расширение производства не менее 32 млрд рублей. Переход сборку по полному циклу состоится в 2023 году.
Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р), BMW X6 (от 4 550 000 Р), BMW X7 (от 7 020 000 Р), BMW 5 (от 2 650 000 Р)
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