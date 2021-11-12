В автомобилях в 2026 году появится новая опция. Когда-то она будет и на «Ладах»
Законопроект обязывает IIHS в течение трех лет разработать стандарты алкозамков и правила их установки. Еще два года дадут автопроизводителям, чтобы подготовиться к серийному производству машин с новой опцией. В соответствии с графиком, установленным законодателями, алкозамки появятся в новых транспортных средствах уже в 2026 году.
Теперь экспертам предстоит определиться с типом устройства и выбрать технологию распознавания нетрезвых водителей. Важно, чтобы система, с одной стороны, эффективно справлялась со своей задачей, а с другой – не доставляла неудобств законопослушным водителям. Предполагается, что устройство будет работать в автоматическом режиме. Рассматриваются варианты с салонными камерами, а также с датчиками, определяющими концентрацию алкоголя в воздухе или в крови.
Новый закон принят Конгрессом в рамках программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. На ее реализацию выделят 1,2 трлн долларов. Она также предполагает обязательное оснащение автомобилей еще рядом важных систем, включая систему автоматического экстренного торможения и систему, оповещающую о пассажирах на заднем сидении, чтобы родители не забывали детей в оставленных на солнцепеке машинах. Программа предусматривает также выделение денег на проектирование дорог, где первоочередное внимание уделялось бы безопасности пешеходов и велосипедистов.
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