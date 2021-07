В «АвтоВАЗе» рассказали когда планируют выпускать автомобили на всех альтернативных видах топлива

«АвтоВАЗ» к 2028 году планирует перейти на новую платформу, которая позволит выпускать автомобили на всех альтернативных видах топлива. Об этом на сессии «To green or not to green. Инновационный транспорт - что имеем? Куда едем? Кто за рулем?» в рамках Иннопрома-2021 заявил президент компании Николя Мор.

«Мы переходим на новую платформу, которая к 2027-2028 годам позволит выпускать автомобили на бензине, метане, гибриды и полностью электрические», - цитирует Мора ТАСС.

Напомним, что с 2017 года «АвтоВАЗ» выпускает Lada Vesta CNG, автомобиль может работать на двух видах топлива: бензин и сжатый природный газ метан.

