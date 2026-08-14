В Баден-Вюртемберге раскопали уникальный участок римской дороги I века — она соединяла Ротвайль и Хайденхайм и пережила 20 столетий

14 августа 2026, 12:24
В Баден-Вюртемберге найден уникальный фрагмент римской дороги возрастом 2000 лет
В Баден-Вюртемберге найден уникальный фрагмент римской дороги возрастом 2000 лет
Археологи обнаружили в Баден-Вюртемберге участок древнеримской дороги, сохранившийся почти в первозданном виде. Эта находка может изменить представления о границах и инфраструктуре Римской империи на территории современной Германии.
В районе Баден-Вюртемберге, в Гёппингене, возле Драккенштайна,археологи обнаружили сохранившейся до наших дней участок древнеримской дороги. Раскопки проходили в рамках подготовки к строительству нового участка автобана А8, и именно здесь специалисты наткнулись на фрагмент, который был построен между 74 и 84 годами н. э. Это делает находку одной из самых значимых для изучения римской трудовой деятельности на территории современной Германии.
Работы ведутся с августа 2025 года, а к лету 2026-го археологи расчистили около 90 метров так называемой «Альблимес-штрассе». На этой дороге соединялись древние поселения Ротвайль и Хайденхайм-ан-дер-Бренц, ширина сохранившегося участка достигает пяти метров. По мнению экспертов, трасса была частью системы оборонительных сооружений Альблимеса в провинции Верхняя Германия и служила не только военным, но и торговым, административным объектом. Более ста лет она фактически обеспечивала связь между Римской империей и свободной Германией.
В ходе раскопок были обнаружены не только элементы самой дороги, но и документы того периода, а также захоронения и предметы бронзового и железного веков. Среди находок - урна позднего бронзового века, что свидетельствует о длительной истории освоения этого участка. Работы по исследованию территории продолжатся до конца 2026 года, при этом строительство автобана не остановится.
Интересно, что подобные находки позволяют не только уточнить маршрут древних дорог, но и понять, как римляне строили свои коммуникации на северной границе империи. Это важно для современных исследований, ведь изучение древних артерий является свидетельством развития городов. На этом этапе стоит вспомнить, как в других материалах рассказывалось о том, почему техника, проверенная временем, остается востребованной в современных условиях - подробнее об этом можно узнать в публикациях о мотоциклах ММВЗ в российских селах .
Римские дороги отличались высокой технологичностью для своего времени - они строились с учетом рельефа, имели дренажные системы и мощную опору.
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