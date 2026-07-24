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Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 13:37

В Барановичах демонтировали необычный знак в гаражном кооперативе

В Барановичах демонтировали необычный знак в гаражном кооперативе

«Пьяные люди переходят дорогу»: ГАИ не оценила юмор гаражного кооператива

В Барановичах демонтировали необычный знак в гаражном кооперативе

В Барановичах исчезла необычная инсталляция - самодельный знак с надписью «Пьяные люди переходят дорогу». Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях и привлекла внимание ГАИ. Почему такие объекты не допускаются даже на закрытых территориях, и что грозит за подобные шутки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные случаи не единичны.

В Барановичах исчезла необычная инсталляция - самодельный знак с надписью «Пьяные люди переходят дорогу». Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях и привлекла внимание ГАИ. Почему такие объекты не допускаются даже на закрытых территориях, и что грозит за подобные шутки - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные случаи не единичны.

В Барановичах недавно убрали ставший вирусным в интернете самодельный дорожный знак с надписью «Пьяные люди переходят дорогу». Как сообщает abw.by, необычная конструкция была установлена на территории одного из гаражных кооперативов в микрорайоне Северный. Несмотря на то, что знак не находился рядом с дорогой общего пользования, его появление вызвало широкий резонанс среди автомобилистов и пользователей соцсетей.

По данным ГАИ, инициатором установки выступил председатель кооператива, который согласовал идею с остальными членами. На металлической стойке разместили не только самодельный знак, но и информационную табличку, а также забавное пугало по прозвищу «Байкер». Вся композиция задумывалась как местная достопримечательность с юмористическим уклоном и не мешала движению транспорта внутри кооператива.

Однако представители ГАИ подчеркнули, что даже на закрытых территориях запрещено размещать конструкции, имитирующие официальные дорожные знаки. Такие объекты могут отвлекать водителей или создавать ложное впечатление о реальной дорожной ситуации. В результате сотрудники милиции провели профилактическую беседу с председателем и членами кооператива, а инсталляция была полностью демонтирована.

Фото: скриншот видео / соцсети

Интересно, что подобные случаи не редкость: в разных регионах страны периодически появляются самодельные знаки, которые владельцы частных территорий устанавливают ради шутки или для привлечения внимания. Однако, как отмечают специалисты, такие действия могут привести к путанице и даже стать причиной аварийных ситуаций, если водитель примет шуточный знак за настоящий.

Если Вы не знали, ГАИ - это государственная автоинспекция, отвечающая за безопасность дорожного движения и контроль за соблюдением правил на дорогах. В Беларуси дорожные знаки считаются техническими средствами организации движения и должны соответствовать государственным стандартам. Самовольная установка любых конструкций, даже на частной территории, может повлечь административную ответственность. В последние годы инспекция уделяет особое внимание борьбе с несанкционированными знаками, чтобы исключить риск дезинформации участников движения и повысить уровень безопасности на дорогах.

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